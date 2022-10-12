Найбільша кількість компаній, що залишаються в Росії, належать США, Німеччині та Великобританії.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну на території країни-агресора продовжують працювати 1169 міжнародних компаній, попри те, що багато компаній все ж пішли з Росії.

Про це йдеться в дайджесті Київської школи економіки (KSE).

38,4% компаній вже заявили про вихід з ринку, 40,2% залишаються на російському ринку, 17,1% вичікують і тільки 4,3% повністю вийшли.

Відео дня

Скоротили, призупинили або припинили свою діяльність в Росії 1612 іноземних компаній. Скоротили поточні угоди та призупинили нові інвестиції 497 брендів. Згорнули російські операції - 1115 компаній, а здійснили вихід з РФ тільки 126.

Бренди, що вже повністю вийшли з РФ, мали не менше 267 тис.персоналу, $29,3 млрд річного доходу, $12,2 млрд капіталу і $28,7 млрд активів.

У компаніях, які оголосили про повний вихід, працювало 132 тис.осіб. У них було $33,3 млрд річного доходу, $17,8 млрд капіталу і $19,7 млрд активів.

Компанії, що призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 216 тис.співробітників, річний дохід у розмірі $57,5 млрд., $30,0 млрд. капіталу і $25,0 млрд. активів.

Найбільша кількість компаній, що залишаються в Росії, належать США, Німеччині та Великобританії. Серед галузей, в які входить найбільше компаній, що залишаються в Росії лідирують FMCG, фінанси та платежі й ІТ.

Війна в Україні та відхід компаній з РФ:

24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. У зв'язку з цим США, країни ЄС, Японія і ряд інших держав ввели санкції щодо РФ. При цьому сотні міжнародних компаній ухвалили рішення залишити російський ринок.

Війна проти України та рейтинги:

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S & P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росії.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній.

Повномасштабна війна в Україні тільки за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

24 серпня Reuters повідомив про те, що Росії вдалося уникнути економічної кризи через ціни на нафту.

Станом на 31 серпня Forbes повідомляв, що через фантазії Путіна про Україну 80% росіян залишилися без заощаджень.

1 вересня 2022 року Росія зібралася закупити 70 мільярдів доларів (близько 4,4 трильйона рублів) в "дружніх" валютах для порятунку рубля.

Вас також можуть зацікавити новини: