Зазначається, що криза у сфері нерухомості залишається ключовою больовою точкою.

Економічна криза в Китаї турбує громадян. Пекін боїться вдаватися до більш сміливих заходів з підтримки економіки.

Видання Bloomberg пише, що в другому кварталі кількість випадків незгоди збільшилася на 18% порівняно з тим самим періодом минулого року. Більшість подій пов'язана з економічними питаннями. При цьому з них 44% стосувалися трудових відносин, а 21% були пов'язані з ображеними домовласниками. Фізичні протести придушуються і стримуються спостереженням і контролем інтернету, посиленим за президента Сі Цзіньпіна. Такі заворушення навряд чи загрожують режиму.

Люди в Китаї стикаються з уповільненням економічного зростання і ослабленням довіри, оскільки чотирдесятирічне зростання рівня життя демонструє ознаки зупинки. Криза у сфері нерухомості, торговельна війна зі США, репресії в приватному секторі та дороговартісні блокування у зв'язку з пандемією - негативно позначилося на зростанні економіки країни.

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"В останні десятиліття Громадська партія, по суті, вимагала від громадян підкоритися її однопартійному авторитаризму в обмін на економічне процвітання", - каже Кевін Слейтен, який очолює проєкт China Dissent Monitor. "У міру того як наслідки уповільнення економічного зростання позначатимуться на більшій кількості громадян, це може підірвати цей компроміс".

Криза у сфері нерухомості залишається ключовою больовою точкою, що провокує нові протести, незважаючи на активізацію зусиль Пекіна з порятунку ринку. Кількість подій, пов'язаних із сектором нерухомості, за останні 12 місяців зросла на 10% порівняно з попереднім роком. Протести домовласників і будівельників становили 44% усіх випадків незгоди, зареєстрованих у більш ніж 370 містах провінційного рівня.

За словами Слетена з China Dissent Monitor, економічні протести часто були викликані такими проблемами, як заглохлі житлові проєкти, раптове закриття компаній або відсутність ліквідності, нездатність виплачувати зарплату або навіть проблеми місцевої влади із забезпеченням адекватної допомоги для пенсіонерів.

"Зростання кількості протестів означає, що політика центрального уряду не може бути ефективно реалізована. Його стратегічні довгострокові цілі не можуть бути досягнуті, коли короткострокові потреби тепер більше хвилюють людей", - зазначила Ліцяня Рена, директор відділу сучасних альфа-технологій нью-йоркської компанії WisdomTree Inc. з управління активами.

Економічна криза в Китаї - останні новини

Темпи зростання економіки Китаю виявилися повільнішими, ніж очікувалося. Друга за величиною економіка світу у квітні-червні зросла на 4,7% порівняно з роком раніше, але цей результат нижчий за 5,3% зростання в попередньому кварталі. Економісти прогнозували на цей квартал зростання в 5,1%, але прогнози не виправдалися.

Китай знизив ключову короткострокову облікову ставку і базові ставки кредитування, щоб прискорити зростання своєї економіки. Країна перебуває на межі дефляції і стикається із затяжною кризою нерухомості, зростаючим боргом і слабкими настроями споживачів і бізнесу. Напруженість у торгівлі також зростає, оскільки світові лідери дедалі більше побоюються домінування Китаю в експорті.

У третьому кварталі 2024 року економічна криза в Китаї продовжилася, привертаючи увагу до необхідності посилення фіскальних стимулів.

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