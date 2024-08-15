Спостерігається загальна втрата динаміки та ознаки погіршення, оскільки споживачі та бізнес стають більш песимістичними.

У третьому кварталі 2024 року економічна криза в Китаї продовжилася, привернувши увагу до необхідності посилення фіскальних стимулів. Причина – внутрішній попит знижується в умовах тривалого спаду на ринку житла, пише Bloomberg.

Зазначається, що несподіване сповільнення інвестицій в основний капітал до 3,6% за перші сім місяців року стало одним з найбільших висновків. Роздрібні продажі перевершили очікування здебільшого завдяки сезонному зростанню, хоча й залишилися значно нижчими за темпи зростання до пандемії. Промислове виробництво дещо сповільнилося, але продовжувало випереджати споживання.

Останній огляд економіки Китаю, обсяг якої становить 17 трильйонів доларів, вказує на загальну втрату динаміки та ознаки погіршення, оскільки споживачі та бізнес стають дедалі песимістичнішими. Нещодавні зусилля уряду, включаючи зниження відсоткових ставок, ледь зрушили з мертвої точки. Однак друга економіка у світі продовжує спиратися на промисловість для забезпечення зростання.

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"‎Темпи зростання економіки сповільнилися. Це створило додаткові виклики для досягнення мети зростання на рівні близько 5% цього року, і політики також це помітять", – заявив головний економіст по Великому Китаю та Північній Азії в Standard Chartered Plc Дінг Шуан.

Уряд президента Сі Цзіньпіна планує досягти зростання економіки на рівні близько 5% цього року. Політики намагаються вийти з постпандемічного спаду. Економісти закликають уряд прискорити витрати на інфраструктуру та інші програми для пожвавлення попиту, щоб досягти цієї мети.

За словами журналістів, цього року фіскальна підтримка економіки була слабкою. Пекін утримується від масштабного стимулювання. Державні видатки скоротились у першому півріччі. Падіння ринку житла не мало ознак розвороту, хоча темпи падіння стабілізувалися. Ціни на житло падали майже незмінними темпами в місячному вимірі, але в річному – знижувалися швидше. Обсяги будівництва продовжували падати приблизно на 20% порівняно з минулим роком.

Водночас інвестиції в інфраструктуру були одним з головних рушіїв внутрішнього попиту, який цього року відставав від виробництва, зазначив Девід Ку з Bloomberg Economics, додавши, що уповільнення темпів зростання є тривожним сигналом: "‎Це означає, що двигун китайської економіки з боку попиту також сповільнюється і втрачає потужність. Це говорить нам про те, що, можливо, одного дня слабкість з боку попиту повернеться і вдарить по іншій стороні"‎, – додав він.

Занепокоєння щодо тривалого падіння довіри та цін зростає після того, як Китай повідомив про перше за майже два десятиліття скорочення кредитування реального сектору економіки. Це відновило дискусію про те, чи може Китай впасти в таку ж багаторічну стагнацію, в якій опинилася Японія на початку 1990-х років, або повторити свою "‎балансову рецесію"‎, коли сім'ї та бізнес зосередилися на погашенні боргів і припинили витрати в економіці.

"‎Ми вважаємо, що економіка стикається зі значною загрозою самореалізації дефляційних очікувань. Головним пріоритетом уряду має бути якнайшвидший розрив цієї низхідної спіралі за допомогою більш рішучих заходів"‎, – вважає старший економіст по Китаю в Mizuho Securities Asia Ltd Серена Чжоу.

Лідери Китаю роблять ставку на високотехнологічне виробництво для стимулювання економіки, намагаючись здути бульбашку на ринку нерухомості, де домогосподарства зберігають більшу частину свого багатства. Хоча це вдарило по споживчій довірі, економісти очікують, що Пекін зробить достатньо, щоб досягти своєї мети у 5%.

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Раніше УНІАН писав, що вплив від уповільнення економіки Китаю відчули європейські компанії – від розкішних брендів до виробників автомобілів. Бізнес в Європі вже відчуває удар, і ще більше проблем чекає на підприємства, які дуже залежать від попиту в Китаї.

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