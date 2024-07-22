Зазначається, що країна перебуває на межі дефляції та стикається із затяжною кризою нерухомості, зростаючим боргом і слабкими настроями споживачів і бізнесу.

Китай здивував, знизивши ключову короткострокову облікову ставку та базові ставки кредитування. Пекін пішов на такий крок, щоб прискорити зростання другої за величиною економіки світу.

Видання CNBC пише, що зниження ставок відбулося після того, як у Китаї оприлюднили звіт за другий квартал, показники якого виявилися гіршими, ніж очікувалося. Країна перебуває на межі дефляції і стикається із затяжною кризою нерухомості, зростаючим боргом і слабкими настроями споживачів і бізнесу. Напруженість у торгівлі також зростає, оскільки світові лідери все більше побоюються домінування Китаю в експорті.

Народний банк Китаю заявив, що знизить семиденну ставку зворотного РЕПО - угода купівлі/продажу цінного паперу із зобов'язанням зворотного продажу/купівлі - до 1,7% з 1,8%, а також удосконалить механізм операцій на відкритому ринку.

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Після цього Китай знизив базові кредитні ставки на ту саму величину. Ставка за однорічними кредитами (LPR) була знижена до 3,35% з 3,45%, а за п'ятирічними - до 3,85% з 3,95%.

"Сьогоднішнє зниження ставки - несподіваний крок, імовірно, спричинений різким уповільненням темпів зростання в другому кварталі, а також закликом "досягти мети зростання цього року" до третього пленуму", - сказав Ларрі Ху, головний економіст по Китаю в Macquarie.

Цзю Ван, голова відділу валютної стратегії та ставок у Великому Китаї в BNP Paribas, зазначив, що зростання очікувань того, що Федеральна резервна система почне знижувати відсоткові ставки, також дає можливість маневрувати в рамках пом'якшення грошово-кредитної політики.

Після зниження ставок китайський юань впав до майже двотижневого мінімуму 7,2750 за долар.

Прибутковість китайських держоблігацій впала - 10-річні та 30-річні знизилися на 3 базисних пункти, а потім стабілізувалися на рівні 2,24% і 2,45% відповідно. Ф'ючерси на 30-річні казначейські облігації Китаю з поставкою у вересні 2024 року CTLU4 зросли приблизно на 0,3%.

"Той факт, що Пекін не став чекати, поки ФРС знизить ставку першою, вказує на те, що уряд визнає знижувальний тиск на економіку Китаю", - сказав Чжан Чживей, президент і головний економіст Pinpoint Asset Management.

Він очікує подальшого зниження ставок у Китаї. Цей крок спрямований на "посилення антициклічних коригувань для більш ефективної підтримки реальної економіки".

Економічна криза в Китаї - останні новини

Темпи зростання економіки Китаю виявилися повільнішими, ніж очікувалося. Друга за величиною економіка світу у квітні-червні зросла на 4,7% порівняно з роком раніше, але цей результат нижчий за 5,3% зростання в попередньому кварталі. Економісти прогнозували на цей квартал зростання в 5,1%, але прогнози не виправдалися.

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