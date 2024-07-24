Від падіння попиту в КНР страждають європейські виробники.

Вплив від уповільнення економіки Китаю відчули європейські компанії – від розкішних брендів до виробників автомобілів. Бізнес в Європі вже відчуває удар, і ще більше проблем чекає на підприємства, які дуже залежать від попиту в Китаї, пише Bloomberg.

Зазначається, що серед відомих імен знаходяться Hugo Boss AG, Burberry Group Plc і Daimler Truck Holding AG, чиї прибутки постраждали від того, що клієнти стали більш обережними. LVMH приєднався до зростаючого списку, повідомивши, що продажі в регіоні, який включає Китай, впали на 14% у другому кварталі.

Менше грошей, витрачених на європейські товари, має серйозні наслідки для прибутків компаній. Також створює ризики для вартості акції, оцінки компаній і навіть робочих місць. Swatch Group, наприклад, зафіксувала падіння продажів у Китаї на 30% у першому півріччі та скорочує виробництво.

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За словами журналістів, керівники можуть сподіватися, що це короткостроковий спалах, але незрозуміло, як Китай змінить ситуацію. Пекін зіткнувся з кількома проблемами, від поглиблення кризи власності до спаду споживчих витрат і зростання напруженості в торгівлі. Стратеги Goldman Sachs рекомендують інвесторам продавати європейські акції, які отримують основну частину своїх продажів з Китаю.

"Ми стурбовані впливом Китаю. Попередження про прибуток від європейських компаній знову в цьому сезоні звітності вже вказали на ризик слабшого, ніж очікувалося, попиту з боку Китаю, особливо споживачів", – вважає старший стратег із кількох активів Pictet Asset Management Арун Сай.

У статті вказано, що в найближчій перспективі вплив економічного спаду в Китаї вже вплинув на прибутки, віщуючи погане, оскільки звітний сезон наближається до свого піку в наступні дні та тижні.

Останніми роками бренди класу "люкс" закріпили свої статки на прибутковому ринку Китаю, але зараз уповільнення чинить на них тиск. Акції Hugo Boss і Burberry були серед тих, хто постраждав минулого тижня, оскільки дві модні групи випустили попередження про прибутки. Німецький виробник автомобілів Porsche AG впав після того, як дефіцит поставок посилив тиск уповільнення продажів у Китаї.

Виробники промислових товарів також знаходяться в центрі уваги після того, як ABB Ltd звинуватила двозначне падіння китайських замовлень у своєму поганому кварталі.

Похмурі перспективи

Китайська влада на нещодавньому Третьому пленумі дійсно оголосила про деякі заходи, що сприяють зростанню. Але вони не виявили особливої ​​нагальності, щоб підвищити попит або зупинити падіння нерухомості. Це означає, що європейські компанії, які отримали вигоду під час буму в країні, ймовірно, зіткнуться з продовженням уповільнення китайського апетиту до іноземних товарів і послуг.

Особливо вразливою виглядає Німеччина, оскільки на неї припадає половина експорту Європейського Союзу до Китаю: "Внутрішня слабкість Китаю була багаторічною перешкодою, але була затьмарена силою в США. Тепер, коли обидва регіони, здається, сповільнюються, відновлення Європи, що зароджується, знову вразливе до зовнішніх сил", – йдеться в записці стратегів на чолі з Джеррі Фаулером.

Китай також є проблемою для деяких європейських виробників. Він стає конкурентом, що загрожує прибуткам у низці секторів, від напівпровідників до хімікатів. Це суперництво також проявляється у формі тарифів, коли ЄС вводить тимчасові мита на електромобілі, виготовлені в Китаї.

Економіка Китаю

Раніше УНІАН писав, що Китай здивував, знизивши ключову короткострокову облікову ставку та базові ставки кредитування. Пекін пішов на такий крок, щоб прискорити зростання другої за величиною економіки світу.

У грудні 2023 року виробнича активність у Китаї продовжила скорочуватись більше, ніж очікувалося. Це затьмарило перспективи відновлення економіки країни і стало підставою для нових стимулюючих заходів у новому році.

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