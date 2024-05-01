Частіше українці започатковують власну справу у Варшаві.

За підсумками 2023 року українці відкрили у Польщі 30 325 нових компаній. Кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у сусідній країні був громадянин України. Про це "Укрінформу" повідомили у консультаційному центрі "Дія.Бізнес" у Варшаві.

"За підсумками 2023 року кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у Польщі став українець. Минулого року українці відкрили тут 30 325 нових індивідуальних компаній̆. А загалом за 2022-2023 рік… зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення в середньому кількість реєстрацій нових бізнесів українцями у Польщі не перевищувала 200 на місяць. Але вже навесні 2022 року ця цифра сягнула близько 1700 підприємств. У середньому, за підсумками 2022 року, кількість нових ФОПів, зареєстрованих українськими резидентами, склала 2 тисячі. А у 2023 році цей показник збільшився майже до 3 тис. реєстрацій на місяць.

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Частіше українці започатковують власну справу у Варшаві (9406 компаній), Кракові (2661) та Вроцлаві (2128). Всього за минулий рік українці в Польщі сплатили до польського бюджету податків на загальну суму понад 5 млрд злотих.

Українці у бізнесі

У першому кварталі 2024 року рекордні 74 050 нових ФОПів відкрили українці, що на 33,6% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Якщо порівнювати з довоєнним 2021 роком, то кількість збільшилась на 18%.

За словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, збільшення кількості фізосіб-підприємців, яке спостерігається в Україні, значною мірою пов’язане з ухиленням від оподаткування та спробами обійти мобілізацію.

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