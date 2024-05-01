Беззаперечним лідером за кількістю нових справ останні роки залишається столиця.

У першому кварталі 2024 року рекордні 74 050 нових ФОПів відкрили українці, що на 33,6% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Якщо порівнювати з довоєнним 2021 роком, то кількість збільшилась на 18%, пише "Опендатабот" з посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

Зазначається, що беззаперечним лідером за кількістю нових справ останні роки залишається столиця. За перший квартал поточного року у Києві зареєстрували 10 252 нових бізнесів, або 13,8% від загальної кількості. На другому місці Дніпропетровська область з 6,8 тисяч новостворених бізнесів. Замикає трійку лідерів Київська область – 5,7 тисяч нових ФОПів.

Найпопулярніша сфера, в якій реєструють новий бізнес – роздрібна торгівля, на яку припадає чверть ФОП. Серед найбільш запитаних напрямків бізнесу серед українських підприємців також опинилися надання індивідуальних послуг та комп’ютерне програмування.

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Бізнес в Україні

За перші три місяці 2024 року через "Дію" відкрили 57 665 нових бізнесів. Підприємцями у 2024 році частіше стають жінки: 58% проти 42% чоловіків.

За словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, збільшення кількості фізосіб-підприємців, яке спостерігається в Україні, значною мірою пов’язане з ухиленням від оподаткування та спробами обійти мобілізацію.

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