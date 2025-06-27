Зміни вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання.

Міністерство цифрової трансформації надало операторам інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник відомства Михайло Федоров.

"Оператори блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки. Ці зміни вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання", - зазначив Федоров.

За його словами, бізнес має укласти договір з оператором і зареєструвати номери, з яких може телефонувати. Якщо ні - виклики із цих номерів можуть бути заблоковані автоматично. Уже скоро оператор зможе блокувати номер за зверненням користувача в разі спам-дзвінка.

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Інші зміни для користувачів

Зазначається, що в особистому кабінеті користувача людина зможе не лише переглянути всі свої витрати, а й вимкнути контент-послуги самостійно, без запиту до оператора.

"Відтепер швидкість інтернету має бути прописана в угоді. Якщо оператор обіцяє 100 Мбіт/с, а ви отримуєте 40 - це вже порушення договору. І якщо реальна швидкість нижча - можете подати скаргу до НКЕК (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку, - УНІАН) або звернутися до суду", - додав Федоров.

Крім того, очікується підтримка для українців у зоні бойових дій. Користувачі не втратять зв’язку через несплату послуг, а їхні SIM-картки не блокуватимуть за несплату. До того ж під час першого входу в мережу надається безоплатний пакет зв’язку.

Звʼязок в Україні - останні новини

18 червня 2025 року Єврокомісія офіційно запропонувала інтегрувати Україну до єдиної зони роумінгу з Європейським Союзом Roam like at home з 1 січня 2026 року. Це дозволить українцям дзвонити, надсилати SMS-повідомлення та користуватися мобільним інтернетом з українських телефонних номерів у 27 країнах ЄС без додаткових витрат. Такі ж умови отримають і громадяни Євросоюзу, які будуть подорожувати Україною.

9 червня уряд затвердив стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року. Зокрема, передбачається впровадження інновацій 5G, а також відновлення всіх пошкоджених мобільних та фіксованих мереж.

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