Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що Україна створила важливий прецедент.

Європейська комісія офіційно запропонувала інтегрувати Україну до єдиної зони роумінгу з Європейським Союзом Roam like at home з 1 січня 2026 року. Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Зазначається, що це дозволить українцям дзвонити, надсилати SMS-повідомлення та користуватися мобільним інтернетом з українських телефонних номерів у 27 країнах ЄС без додаткових витрат. Такі ж умови отримають і громадяни Євросоюзу, які будуть подорожувати Україною.

"Ми хочемо, щоб громадяни України залишалися на зв'язку зі своїми близькими в ЄС та вдома. Тому ми пропонуємо Україні приєднатися до нашої роумінгової сім'ї. Ми ще раз підтверджуємо нашу незмінну прихильність до України та її громадян", - відмітила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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На практиці це означає, що мандрівники з України у країнах ЄС, а також громадяни з ЄС в Україні зможуть користуватися мобільним зв’язком за тарифами своїх домашніх операторів без додаткових платежів. Це стосується дзвінків, текстових повідомлень і мобільного інтернету.

Крім того, це гарантує споживачам право на таку саму якість і швидкість мобільного зв’язку, як і вдома, а також безкоштовний доступ до служб екстреної допомоги.

В Єврокомісії додали, що чинна угода між операторами телекомунікаційних послуг ЄС та України буде продовжена до 31 грудня 2025 року. Це забезпечить європейцям та українцям можливість і надалі користуватися перевагами спільної зони роумінгу до того часу, коли Україна фактично приєднається до зони роумінгу ЄС.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду повідомив, що в Україні очікують на схвалення цього рішення Радою ЄС. Таким чином з початку 2026 року Україна стане частиною єдиного європейського комунікаційного простору.

"Цим створюємо важливий прецедент - досі жодна з країн поза межами Євросоюзу не долучалася до політики Roam like at Home", - наголосив Шмигаль.

Роумінговий безвіз з Європою – головні новини

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські оператори у знак солідарності стали надавати українцям на території держав-членів ЄС тимчасові пільгові умови в користуванні зв’язком.

Через війну в Україні Європейська комісія кожен рік схвалює продовження ще на 12 місяців тимчасової угоди про роумінг між європейськими та українськими телекомунікаційними операторами, яка забезпечує біженцям з України можливість залишатися на зв'язку.

Проте зараз вже мова йде про остаточне приєднання України до "роумінгу як вдома" – на тих же умовах, що і для усіх європейських операторів.

Ще в 2023 році прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін поставив собі за мету отримати постійний безкоштовний роумінг для українців, які перебувають на території Європейського союзу. Для цього Україна мала адаптувати вітчизняне законодавство до європейських стандартів.

У червні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про імплементацію норм європейського законодавства з роумінгу.

15 квітня 2025 року український парламент ухвалив законопроєкт, що наближає Україну до приєднання до єдиної зони роумінгу з ЄС. Ухвалення цього законопроєкту було останнім кроком перед переговорами з Брюселем щодо приєднання до політики Roam like at home.

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