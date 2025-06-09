Очікується, що реалізація стратегії принесе додаткові мільярди доларів у ВВП держави.

Уряд затвердив стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року. Зокрема, вона передбачає впровадження інновацій 5G, а також відновлення всіх пошкоджених мобільних та фіксованих мереж. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у своєму Telegram-каналі.

"До 2030 року зосереджуємося на розвитку стабільного звʼязку й інтернету, щоб забезпечити кожного українця доступом до цифрових послуг. Також у фокусі - створити умови для масштабування інновацій 5G, IoT (Internet of Things - комплекс пристроїв, що взаємодіють між собою за допомогою мережі зв'язку, - УНІАН) та онлайн-освіти для розвитку національної економіки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це перша стратегія розвитку сфери за часів незалежності, який розробили в Мінцифри разом з представниками ринку.

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Ця дорожня карта передбачає:

відновлення 100% пошкоджених мобільних та фіксованих мереж у регіонах;

забезпечення 75% домогосподарств і 99% об’єктів соціальної інфраструктури фіксованим гігабітним інтернетом;

забезпечення 98% населення якісним мобільним зв’язком у кожному куточку країни. Середня швидкість передавання даних - 90+ Мбіт/с;

синхронізацію українського законодавства з європейським та приєднання до єдиної роумінгової зони з ЄС.

У Мінцифри відмічають, що в результаті реалізації стратегії планується додатково створити 56 мільярдів доларів ВВП, які посилять бюджет країни.

Звʼязок в Україні - останні новини

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко заявив, що в Україні не планують вимикати мобільний зв'язок під час повітряних тривог та російських обстрілів.

2 червня президент Володимир Зеленський підписав закон щодо імплементації норм законодавства ЄС з питань електронних комунікацій. Таким чином Україна зробила ще один крок на шляху до приєднання до "Роумінгу як вдома". Так, у майбутньому українці зможуть користуватися послугами роумінгу за ціною домашнього тарифу, подорожуючи до ЄС.

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