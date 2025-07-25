Західні санкції не змогли зупинити експансіоністські амбіції Путіна.

Росія четвертий рік веде повномасштабну війну проти України. Щодо Москви введено різні санкції, але російська економіка все ще тримається на плаву.

Автор видання The Telegraph Джеремі Ворнер пише, що 2024 року зростання економіки становило вражаючі 4,3%, безробіття - 2%, поточний рахунок був у плюсі, борг до ВВП становив трохи більше 20%, а поточний бюджетний дефіцит був скромним - 1,8%.

Росія відносно легко обходить санкції або знаходить альтернативних торгових партнерів, щоб заповнити прогалини після відходу західних постачальників і клієнтів. Так, Європа все ще купує у Росії нафту, дизельне паливо і газ, а США видали безліч дозволів на імпорт, від добрив до ядерних паливних стрижнів.

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Санкції не спрацювали так, як передбачалося. Російська економіка виявилася набагато стійкішою, ніж очікували. Настільки стійкою, що нещодавно знову запровадили податкові правила, які зупинили під час пандемії. Національний фонд добробуту, як і раніше, має активи на суму 2% ВВП, казначейські грошові залишки становлять 3,5%, а резерви - 350 млрд доларів, навіть без урахування заморожених 280 млрд доларів російських активів. Цих резервів більш ніж достатньо, щоб Путін продовжував війну проти України практично нескінченно.

Водночас інфляція значно перевищує офіційно зареєстрований рівень у 10%, через що російський центральний банк підтримує процентну ставку на рівні 20%. Ці високі ставки призводять до різкого уповільнення економіки, але це не змусить Путіна переглянути військові цілі. Підтримувана високим рівнем військових витрат - можливо, понад 8% ВВП - російська економіка далека від повного колапсу.

На перший погляд, у Путіна достатньо ресурсів, щоб продовжувати війну. Водночас демографічний спад населення, що посилюється втратами у війні, становить серйозну загрозу для економіки. Але це проблема майбутнього. Є багато речей, які можуть повалити Путіна в найближчому майбутньому; на жаль, економіка явно не входить до їхнього числа.

При цьому Захід може потенційно змусити Росію підкоритися, ще більше знизивши ціни на експорт російської нафти. Без цього джерела доходу російська економіка скоро зіткнеться з серйозними проблемами, але Москва вже знайшла способи обходити встановлену стелю цін.

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Через падіння цін на нафту і рекордні витрати на війну в РФ російський фонд національного добробуту може бути вичерпаний вже 2026 року.

При цьому Володимир Путін заговорив про зменшення витрат на війну наступного року. За його словами, скорочення витрат триватиме три роки.

За даними російського Мінфіну, дефіцит бюджету РФ за перше півріччя становив 3,7 трильйона рублів, що в шість разів перевищує показник аналогічного періоду 2024 року.

Згідно з прогнозом агентства Reuters, у липні доходи Росії від нафти і газу скоротяться приблизно на 37% порівняно з роком раніше.

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