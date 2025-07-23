Середня ціна на російську нафту в рублях, залишилася нижчою за цільовий показник федерального бюджету на 2025 рік.

Доходи Російської Федерації від нафти і газу в липні скоротяться приблизно на 37% порівняно з роком раніше і становитимуть 680 млрд рублів (8,66 млрд доларів). На ситуацію вплинуло зниження цін на нафту і зміцнення національної валюти.

Агентство Reuters пише, що доходи від продажу нафти і газу - найважливіше джерело грошових коштів для Кремля, і становлять чверть від загального обсягу доходів федерального бюджету.

Зниження доходів болісне для Росії, яка значно збільшила витрати на оборону і безпеку з моменту повномасштабного вторгнення в Україну.

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За розрахунками Reuters, середня ціна на російську нафту, розрахована в рублях, залишилася нижчою за цільовий показник федерального бюджету на 2025 рік. Водночас агентство пише, що доходи Росії від нафти і газу за січень-липень можуть скоротитися на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 5,4 трлн рублів.

Спочатку міністерство фінансів РФ планувало отримати цього року 10,94 трлн рублів від продажу нафти і газу, але через падіння цін на нафту переглянуло цей прогноз до 8,32 трлн рублів. Минулого року доходи від продажу нафти і газу досягли 11,13 трлн рублів.

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Через падіння цін на нафту і рекордні витрати на війну в РФ російський фонд національного добробуту, який витрачається на фінансування бойових дій, може бути вичерпаний вже у 2026 році.

При цьому нафтогазові доходи Росії в червні впали на третину порівняно з аналогічним періодом минулого року. У січні-червні доходи від продажу нафти і газу скоротилися майже на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 4,73 трильйона рублів.

На цьому тлі Володимир Путін заговорив про зменшення витрат на війну наступного року. За його словами, скорочення витрат триватиме три роки.

За даними російського Мінфіну, дефіцит бюджету РФ за перше півріччя склав 3,7 трильйона рублів, що в шість разів перевищує показник аналогічного періоду 2024 року.

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