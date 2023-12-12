Користувачі мають можливість отримати посилку в поштоматі "Нової пошти" навіть за відсутності інтернету та звʼязоку. Безпосередньо поштомати працюють без інтернету, розповіли у "Новій пошті".
У місці, де є інтернет-зв’язок, потрібно виконати такий алгоритм:
- зайти в мобільний застосунок компанії;
- вибрати необхідну електронну накладну чи створити нову;
- переконатися, що відправлення оплачене або ж оплатити посилку;
- залишити додаток відкритим.
Також потрібно дотримуватись певного переліку дій безпосередньо біля поштомату:
- впевнитись, що Bluetooth увімкнений;
- дочекатися з’єднання з поштоматом;
- далі відкрити комірку, забрати або покласти посилку та підтвердити це у застосунку.
Відсутність зв’язку та інтернету "Київстар"
У вівторок, 12 грудня, в роботі українського оператора "Київстар" стався масштабний збій – відсутній мобільний зв'язок та інтернет, не працює сайт оператора. Як стало відомо згодом, проблеми виникли через потужну хакерську атаку на інфраструктуру оператора.
У Мінцифри при цьому зауважують, що національний роумінг не працює, бо "Київстар" не може передати інформацію про своїх абонентів іншим операторам.
У компанії "Київстар" заявили, що не можуть сказати, скільки потрібно часу для відновлення системи після масштабної хакерської атаки. Мета кіберзлочинців – знищити інфраструктуру оператора мобільного зв'язку. У Київстарі запевняють, що витоку персональних даних немає, бо вони знаходяться на інших елементах інфраструктури.