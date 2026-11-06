У працівників 'Київтеплоенерго' проводять обшуки та вилучають документи, - КМДА

Йдеться про документи щодо проєктів резервного живлення та створення об’єктів розподіленої когенерації у столиці.

У кабінетах і помешканнях працівників "Київтеплоенерго" проводять обшуки та вилучають документи щодо проєктів за Планом енергостійкості, повідомили у КМДА.

"У комунальному підприємстві відбулися слідчі дії, під час яких ідеться про можливе вилучення оригіналів проєктно-кошторисної документації та документів для початку робіт за проєктами Плану стійкості Києва", - вказано в повідомленні.

Йдеться про проєкти резервного живлення та створення об’єктів розподіленої когенерації для споживачів Деснянського, Голосіївського та інших районів столиці.

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Також 6 листопада в межах кримінального провадження провели обшуки в помешканнях кількох працівників КП "Київтеплоенерго".

У "Київтеплоенерго" зазначили при цьому, що проєктні роботи ще не оплачені, оскільки фінансування передбачене після їх завершення. Акти виконаних робіт не підписували й не оплачували. Там заявили, що такі слідчі дії можуть свідчити про політичний тиск, а вилучення документації може ускладнити реалізацію важливих енергетичних проєктів.

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