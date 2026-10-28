Це не спрацювало в жодному з аспектів: Зеленський розкрив, чому Київ не готовий до зими

Як приклад, президент навів рівень підготовки Харкова.

Київ не підготувався до зими в жодному з аспектів. І тепер для розвʼязання наслідків цього потрібне залучення всіх інституцій. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає кореспондент УНІАН.

"Я б дуже хотів, щоб мер сам все зробив. Але він не може сам це зробити. І працювати разом складно. Бо як тільки ми проговорюємо з якимись менеджерами про те, як посилити Київ, у мера складається враження, що хтось хоче його замінити", – заявив Зеленський.

Він додав, що Києву складно через російські атаки. Однак президент навів як приклад Харків, який підготовлений значно краще до російських ударів.

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"Там свої серйозні виклики, там ще керовані авіабомби прилітають. Але дуже класно, коли в кожному місті працює група менеджерів, яка може вирішувати проблеми і утримувати ситуацію в місті. Там голова ОДА і мер працюють разом. Я думаю, що в них з точки зору політики – точно різні плани на майбутнє. Але у нас один спільний ворог, одна зима і одна країна. І з цим треба щось робити", – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що провів розмови з низкою менеджерів, запропонувавши їм очолити Київську міську військову адміністрацію. Однак всі вони відмовилися від цього.

"Я попросив прем'єра зібрати спеціальний кабінет для Києва – менеджерів бізнесу, сильних людей. Я готовий особисто поговорити з тим, кого вони мені назвуть і попросити його. Зробіть такий кабінет та напрацьовуйте рішення. Я буду робити те, що я можу. Я хотів до цієї групи долучити Малюка в контексті питань безпеки. Говорив також із Кубраковим, Гройсманом. Сухомлин відмовився – як тільки про Київ почув. Говорив з людьми з бізнесу, з інших сфер державного управління. Ніхто не хоче бути дотичним, бо потім ніхто дякую не скаже, і постійно говоритимуть інші – про політику", – додав Зеленський.

Підготовка Києва до зими: що відомо

Нагадаємо, на тлі нових прямих ударів РФ по Південному мосту, в Києві заявили про плани побудувати щонайменше два нових мости. Як зазначив народний депутат від "Слуги народу" Володимир Крейденко, йдеться про спеціальні мобільні мости, які планується змонтувати протягом 3–4 місяців завдяки підтримці західних партнерів.

Тим часом The Wall Street Journal відзначає, що цієї зими на Київ чекає "замкнуте коло" відключень електроенергії та аварій. Це вже призводить до того, що велика кількість киян покидає столицю. Зазначається, що з серпня цього року кількість порожніх квартир, доступних для оренди в Києві, з серпня зросла майже на дві третини.

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