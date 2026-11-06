Замах на бізнесмена в Монако: СБУ проводять обшуки у співробітника ГУР, – Наєм

Представники СБУ не дотрималися закону під час цього, наголосив адвокат.

Служба безпеки України проводить невідкладний обшук у співробітника Головного управління розвідки України. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Масі Наєм, який, за його словами, виступає адвокатом працівника ГУР.

Зі слів Наєма, справа, ймовірно, стосується спроби замаху на підсанкційного українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва та його близьких у Монако. Імʼя та прізвище працівника ГУР, в якого відбуваються обшуки, Наєм не повідомив.

"Вибили двері. Повалили на землю. Вдягнули кайданки. Я, як адвокат військовослужбовця, прибув на місце. Обшук відбувається за адресою Смілянська 15 кВ. 84. Згідно з законом, мали б дочекатись внутрішню безпеку ГУР. Не дочекались", – написав Наєм.

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Що цьому передувало

Нагадаємо, наприкінці червня цього року в Князівстві Монако пролунав потужний вибух. Пізніше стало відомо, що вибух стався неподалік триповерхового будинку біля кордону з французьким Босолей. За даними правоохоронців, вибуховий пристрій спрацював на порозі будівлі, яка перебувала на реконструкції. Серед постраждалих внаслідок вибуху був й колишній український бізнесмен, а нині громадянин Кіпру Вадим Єрмолаєв.

Внаслідок вибуху бізнесмен впав у кому. Він вийшов з неї вже у липні. Його супутниця, українська Ганна Насобіна, яка перебувала поруч у момент теракту, втратила внаслідок цього дві ноги. Також медики зафіксували в неї мінно-вибухові травми та масивну втрату крові. Повідомлялося також про те, що пацієнтка може повністю втратити зір, слух та мовленнєві функції.

Згодом Єрмолаєв заявив, що не може назвати людину, яка могла б стояти за цією атакою. Бізнесмен заявив, що ніколи не мав ворогів. Також він відкинув припущення, що до цього могли бути причетні його родичі.

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