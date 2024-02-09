До роботи комітету долучать міністрів, голів силових відомств, виробників зброї та інших фахівців.

В Україні створили промислово-оборонний комітет, який посилить український ОПК. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів.

"‎Наше завдання — вивести український ОПК на новий рівень, сформувати унікальну систему підтримки виробників, дати більше стимулів, збільшити рівень взаємодії з міжнародними компаніями в цій галузі"‎, — заявив прем’єр.

Керівником нового комітету буде сам прем’єр-міністр України. Також до його складу долучать міністра оборони, міністра стратегічних галузей, віце-прем’єр-міністра з економіки, віце-прем’єр-міністра з інновацій, міністра фінансів, голів МВС та СБУ. До комітету увійдуть і інші фахівці, зокрема виробники зброї.

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Як себе почуває оборонка

Підсумки минулого року дозволяють говорити про оборонну промисловість зі стриманим оптимізмом. Як заявив в кінці 2023-го міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин, за минулий рік країна виробила втричі більше артилерійських снарядів, ніж у 2022-му. Виробництво мінометних мін зросло у 42 рази.

Загалом за підсумками минулого року обсяги виробництва зброї підприємствами "Укроборонпрому" зросло більш ніж на 60% у порівнянні з 2022-м.

За словами гендиректора "Укроборонпрому" Германа Сметаніна, першочерговим пріоритетом залишається виробництво боєприпасів. Окрім цього велика увага прикута до БПЛА, бронетехніки, протитанкових ракетних комплексів та засобів ППО.

Зброї все одно не вистачає

При цьому як і раніше Україна стикається с нестачею зброї. Це стосується у тому числі старих добре освоєних радянських зразків.

На допомогу можуть прийти латиноамериканські країни, яких раніше озброювали СРСР та Росія. Серед них Еквадор, який має радянські та пострадянські зенітні засоби, реактивні системи залпового вогню, кулемети, та гелікоптери.

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