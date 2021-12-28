Основними факторами, які впливатимуть на ринок нерухомості, залишаються економічна і політична ситуації в Україні.

На початку 2022 року в Україні спостерігатиметься стабільність ринку первинного житла, однак незабаром ціни почнуть зростати.

Такий прогноз, як говориться в матеріалі УНІАН озвучили аналітики порталу Address.ua.

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"Передумов до їх зниження немає. Основними факторами, які будуть впливати на цінову динаміку, будуть: курс гривні, інфляція і зростання собівартості будівництва, а також попит і купівельна спроможність населення", - відзначають аналітики.

Що стосується вторинного ринку, то, за їхньою оцінкою, на початку 2022 року в цьому сегменті ціни стабілізуються, але надалі можливе їх плавне підвищення.

В цілому, основними факторами, які впливатимуть на ринок нерухомості, залишаються економічна і політична ситуації в Україні.

За прогнозом Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України, в першому півріччі 2022 року, при збереженні контрольованої пандемічної ситуації та відносної економічної стабільності, на первинному і вторинному ринках житла зростання цін не перевищить 5-7%. Це буде пов'язано зі зниженням попиту. Незначного подорожчання слід очікувати з настанням активного сезону.

"У 2022 році триватиме процес переорієнтації попиту на більш якісні об'єкти, які за своїми характеристиками можуть задовольнити найвибагливішого покупця. Відповідно, це буде впливати на формування цін", - вважає президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта.

На його думку, на вторинному ринку житла цінова ситуація складатиметься відповідно до кон'юнктури попиту. Однак середнє зростання цін можливе тільки в межах 5% на найбільш затребувані квартири площею 35-50 м2.

Засновник і керуючий партнер групи компаній "DIM" Олександр Насиковський вважає, що яким буде 2022 рік безпосередньо залежить від темпів відновлення світової та вітчизняної економіки, геополітичної ситуації та розвитку подій в енергетичному секторі, на сировинних ринках. Адже це буде впливати на зростання собівартості, а значить, і на ціну квадратного метра.

"Крім того, враховуючи циклічність ринку і спад обсягів будівництва за попередні періоди, є надія, що наступний рік буде більш вдалим для старту нових ЖК. Як мінімум, потенціал зростання обсягу нових проектів зберігається на рівні 25-30% від обсягів 2020-2021 років", - підкреслив Насиковський.

Прогноз на 2022 рік:

Експерти прогнозували, що в першому півріччі 2022 року, при збереженні контрольованої пандемічної ситуації та відносної економічної стабільності, на первинному і вторинному ринках житла у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові зростання цін не перевищить 5-7%.

Експерти Асоціації фахівців з нерухомості прогнозували, що після новорічних свят в Україні зміняться ціни на заміське житло.

Ціни на житло в Києві:

Станом на 24 листопада 2021 року з початку пандемії коронавірусу, ціна первинної нерухомості у Києві зросла на 37%.

Станом на 6 грудня за підсумками 2021 року вартість житла на первинному ринку столиці зросла на 25-35%.