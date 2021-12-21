Згідно з прогнозом, пік купівлі-продажу експерти очікують з квітня на червень.

Ціни на заміські будинки в Україні перевищують можливості покупців, проте після новорічних свят вартість житла зросте ще більше.

Такий прогноз озвучили експерти Асоціації фахівців з нерухомості, йдеться в сюжеті Сніданку з 1+1.

Читайте такожІніціатива Зеленського змінить ціни на квартири - прогноз

Експерти відзначають, що в 2021 році приватні будинки подорожчали на 20%. За прогнозами фахівців, житло в передмісті столиці, Львова, Дніпра, Харкова та Одеси наступного року подорожчає ще на 5%.

Згідно з прогнозом, пік купівлі-продажу експерти очікують з квітня на червень. В цей час і відбудеться основне зростання вартості квадратних метрів.

Прогноз на 2022 рік:

Експерти прогнозували, що в першому півріччі 2022 року, при збереженні контрольованої пандемічної ситуації та відносної економічної стабільності, на первинному і вторинному ринках житла у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові зростання цін не перевищить 5-7%.

Ціни на житло в Києві:

Станом на 24 листопада 2021 року з початку пандемії коронавірусу, ціна первинної нерухомості в Києві зросла на 37%.

Станом на 6 грудня за підсумками 2021 року вартість житла на первинному ринку столиці зросла на 25-35%.

Автор: Олена Коваленко