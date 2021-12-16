Очікується, що до квітня 2022 року цінова ситуація на ринках буде стабільною.

У першому півріччі 2022 року, при збереженні контрольованої пандемічної ситуації і відносної економічної стабільності, на первинному і вторинному ринках житла у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові зростання цін не перевищить 5-7%.

Про це повідомили в прес-службі Асоціації ріелторів України.

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За прогнозами асоціації, з січня по березень 2022 року на первинному ринку в найбільших українських містах буде зберігатися цінова стабільність. У цей період незначне зростання цін (в межах 5%) можливе лише в 15% житлових комплексів переважно комфорт-класу.

Як зазначив президент Асоціації ріелторів України Юрій Піта, понад 70% наявного попиту буде сконцентровано на об'єктах класів комфорт і комфорт+.

"Концентрація попиту на об'єктах комфорт-класу і нових форматів може стати головним фактором зростання вартості житла. Однак не варто очікувати різких цінових стрибків", - сказав експерт.

За словами фахівця, на вторинному ринку середнє зростання цін у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові можливе лише в межах 5% на найпопулярніші квартири площею 35-50 м2.

"Станом на початок грудня попит на вторинному ринку житла в найбільших містах України на 65% сконцентрований в сегменті малогабаритних квартир переважно радянської забудови. Саме в цьому сегменті в I півріччі 2022 року можливе незначне зростання цін", - зазначив Піта.

Експерт вважає, що до квітня 2022 року на вторинному ринку Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова цінова ситуація буде стабільною, а коливання вартості м2 не перевищать 1%.

Ціни на житло в Києві:

Станом на 24 листопада 2021 року з початку пандемії коронавірусу, ціна первинної нерухомості в Києві зросла на 37%.

Станом на 6 грудня за підсумками 2021 року вартість житла на первинному ринку столиці зросла на 25-35%.

Автор: Герасименко Валентина