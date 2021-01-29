За прийняття проекту закону в першому читанні проголосували 227 народних депутатів.

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект про реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності, що передбачає корпоратизацію державного концерну "Укроборонпром".

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття проекту закону «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» (№3822) у першому читанні проголосували 227 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Згідно з документом, передбачається побудова сучасної моделі корпоративного управління на підприємствах концерну, яка убезпечить їх від корупційних ризиків, конфлікту інтересів і прямого політичного впливу.

Крім того, відбудеться оздоровлення підприємств "Укроборонпрому" на всіх рівнях: фінансовому, соціальному та виробничо-технологічному.

"Проект акта розроблений з метою визначення особливостей правового, економічного та організаційного регулювання перетворення державного концерну "Укроборонпром", а також впровадження корпоративної моделі управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі", - сказано в пояснювальній записці до документа.

Що цьому передувало

3 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський призначив колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром".

Гусєв обіймав посаду голови Херсонської обладміністрації з 13 липня 2019 року, а 2 грудня 2020 року Кабінет міністрів погодив його звільнення у зв'язку з переходом на іншу роботу.

Того ж дня Гусєв заявив, що у 2021 році державний концерн припинить своє існування, а на його місці з'являться холдингові компанії.

21 грудня 2020 року генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв підписав наказ про початок корпоратизації держконцерну.

21 січня 2021 року стало відомо про те, що "Укроборонпром" можуть розділити на два великих холдинги.

28 січня 2021 року президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки та оборони Олексію Данилову підготувати та винести питання реформування "Укроборонпрому" на розгляд на засіданні РНБО вже в лютому.

"Укроборонпром"

Державний концерн "Укроборонпром" був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько 140 підприємств ОПК України.

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Автор: Богдан Слуцький