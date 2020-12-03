За словами Гусєва, замість концерну будуть створені холдингові компанії.

Новопризначений глава "Укроборонпрому" Юрій Гусєв заявив, що у 2021 році Державний концерн припинить своє існування, а на його місці з'являться холдингові компанії.

Про це він заявив на сьогоднішній прес-конференції.

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"Президент поставив завдання наступного року провести трансформацію "Укроборонпрому", створивши нові холдинги, які в першу чергу забезпечуватимуть нашу армію якісним озброєнням і військовою технікою... наступного року "Укроборонпром" припинить своє існування. Будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління, прозорості, OECD (ОЕСР, Організація економічного співробітництва та розвитку - УНІАН)", - сказав Гусєв.

Реформування "Укроборонпрому"

У серпні віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський анонсував трансформацію держконцерну "Укроборонпром" і зміну його менеджменту.

6 жовтня президент звільнив Айвараса Абромавічуса з посади голови Державного концерну "Укроборонпром" і призначив тимчасовим керівником концерну Ігоря Фоменка.

3 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський призначив колишнього голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром".

Державний концерн "Укроборонпром" був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько 140 підприємств ОПК України.

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Автор: Дмитро Шварц