Ліквідувати держконцерн планується до кінця червня 2021 року.

Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв підписав наказ про початок корпоратизації держконцерну.

Як передає кореспондент УНІАН, зробив це він під час прес-конференції, присвяченій підсумкам 2020 року і планам на 2021 рік.

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"Цим наказом ми починаємо підготовку, яка триватиме кілька місяців, під час якої ми сподіваємося, що буде прийнятий законопроект №3822 ("Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" – УНІАН), і таким чином ОПК в особі "Укроборонпрому" отримає довго очікувану реформу, а люди – впевненість у завтрашньому дні", - сказав він.

Згідно з планами керівництва концерну, прийняття законопроекту № 3822 планується до 30 квітня, а вже до кінця червня відбудеться ліквідація самого "Укроборонпрому" і створення на його базі холдингу "оборонні системи України" у формі АТ. З моменту ліквідації концерну має пройти від шести місяців до року для того, щоб завершити процес корпоратизації 65 оборонних держпідприємств в шість галузевих холдингових компаній, які увійдуть до складу холдингу "Оборонні системи України". Після цього ще рік піде на інвентаризацію всього майна та інтелектуальної власності оборонно-промислового комплексу.

Хронологія подій

3 грудня президент України Володимир Зеленський призначив колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну "Укроборонпром". Гусєв обіймав посаду голови Херсонської обладміністрації з 13 липня 2019 року, а 2 грудня 2020 року Кабінет міністрів погодив його звільнення у зв'язку з переходом на іншу роботу.

Того ж дня Гусєв заявив, що у 2021 році державний концерн припинить своє існування, а на його місці з'являться холдингові компанії.

"Укроборонпром»

Державний концерн "Укроборонпром" був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько 140 підприємств ОПК України.

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Автор: Дмитро Шварц