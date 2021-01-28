Голова держави також підтримав пропозицію про збільшення частки підприємств "Укроборонпрому" в державному оборонному замовленні.

Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки та оборони Олексію Данилову підготувати й винести питання реформування "Укроборонпрому" на розгляд на засіданні РНБО вже в лютому.

Читайте такожУ 2021 році для ВМС України закуплять турецькі безпілотники BayraktarПро це повідомила прес-служба Офісу президента.

Згідно з повідомленням, президент України Володимир Зеленський провів робочу нараду з реформування державного концерну "Укроборонпром". У нараді взяли участь Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський і генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

Повідомляється, що під час зустрічі Гусєв представив дорожню карту реформування "Укроборонпрому" і доповів про перші результати підготовки до трансформації концерну в сучасні холдинги з ефективною системою корпоративного управління.

Президент доручив Данилову підготувати й винести питання реформування "Укроборонпрому" на розгляд на засіданні РНБО вже в лютому.

Глава держави також підтримав пропозицію про збільшення частки підприємств "Укроборонпрому "в державному оборонному замовленні при погодженні та затвердженні цього документа на 2021 рік, а також доручив профільному віце-прем'єру прискорити підготовку підзаконних нормативно-правових актів для імплементації Закону України "Про оборонні закупівлі".

Що цьому передувало

Раніше Гусєв заявив, що у 2021 році Державний концерн припинить своє існування, а на його місці з'являться холдингові компанії.

Довідка УНІАН

Державний концерн "Укроборонпром" був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві.

До складу концерну входять близько 140 підприємств ОПК України.

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Автор: Ігор Орел