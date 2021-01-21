Законопроект передбачає перетворення концерну "Укроборонпром" на акціонерне товариство, підготовку підприємств ОПК до перетворення на господарські товариства, перетворення держпідприємств на господарські товариства.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки одноголосно затвердив законопроект "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" і рекомендував парламенту прийняти його в першому читанні.

Про це під час брифінгу повідомив голова комітету Олександр Завітневич.

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"Це дуже важлива частина тих реформ, які ми розпочали ще півтора року тому. Всі ми прекрасно знаємо наше квазіміністерство "Укроборонпром", скільки там підприємств, яка там кількість майна, фондів і таке інше. І всі ми розуміємо, як важко трансформувати те, що у нас стоїть, всі ми знаємо приклад підприємств, які вже двадцять років нічого не виробляють, а тільки обтяжують концерн. Цей закон дасть можливість дуже прискорити трансформацію і зробити це в короткий термін", - сказав він.

Як додав присутній на брифінгу глава ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв, законопроект має стати основою трансформації держконцерну, оскільки дає право корпоратизувати казенні підприємства, а також підприємства, які знаходяться в процедурі банкрутства. Також він прописує процедуру перетворення державних підприємств в акціонерні та інші товариства, механізм вивільнення обтяжених активів підприємств шляхом їх заміни рівноцінними.

"Законопроект передбачає в першу чергу перетворення самого концерну в акціонерне товариство, підготовку підприємств ОПК до перетворення в господарські товариства, перетворення господарських товариств за галузевим принципом, а також перетворення державних підприємств в господарські товариства – акціонерні або товариства з обмеженою відповідальністю. Ми передбачаємо, що в рамках трансформації будуть створені два великих холдинги з робочою назвою "оборонні системи України", а також аерокосмічний холдинг, який буде займатися авіацією і космосом", - сказав він.

Що цьому передувало

3 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський призначив колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром".

Гусєв обіймав посаду голови Херсонської обладміністрації з 13 липня 2019 року, а 2 грудня 2020 року Кабінет міністрів погодив його звільнення у зв'язку з переходом на іншу роботу.

Того ж дня Гусєв заявив, що у 2021 році Державний концерн припинить своє існування, а на його місці з'являться холдингові компанії.

21 грудня 2021 року генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв підписав наказ про початок корпоратизації держконцерну.

"Укроборонпром»

Державний концерн "Укроборонпром" був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько 140 підприємств ОПК України.

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Автор: Дмитро Шварц