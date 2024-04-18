Залізничні та морські перевезення зв'яжуть європейську частину Росії з Індією через Іран.

Росія займається прокладанням двох нових транспортних коридорів, які зв'яжуть Азію і Європу. Москва таким чином прагне послабити санкції Заходу.

Видання Bloomberg пише, що судноплавні та залізничні мережі через Іран і арктичний морський прохід можуть повністю переорієнтувати Москву в бік Китаю та Індії. Вони здатні зробити Росію центром міжнародної торгівлі навіть в умовах жорстких західних санкцій.

Ці маршрути можуть скоротити час транзиту на 30-50% і допоможуть уникнути проблем із безпекою в Червоному морі. У міжнародного транспортного коридору "Північ-Південь" є свої проблеми.

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Росія має намір інвестувати понад 25 мільярдів доларів у модернізацію маршруту через Іран і поліпшення об'єктів на російському арктичному узбережжі, включно з флотом криголамів. Росія також планує патрулювати маршрут СМП за допомогою мережі баз безпілотників.

У травні минулого року Росія надала Ірану кредит у розмірі 1,4 мільярда доларів на будівництво залізничної гілки в 162 кілометри. Вона має з'єднати місто Решт на узбережжі Каспійського моря з Астарою на кордоні з Азербайджаном. Залізниця дасть змогу доставляти вантажі з Санкт-Петербурга в Бандар-Аббас, головний експортний порт Ірану на березі Перської затоки.

За даними Євразійського банку розвитку, пропускна здатність маршруту "Північ-Південь" може збільшитися на 85% до 35 мільйонів тонн на рік до 2030 року. Він зв'яже Росію з Іраном та Індією, а також з рештою країн Південної Азії, Перської затоки та Африки. У серпні минулого року Росія відправила свій перший прямий вантажний поїзд до Саудівської Аравії.

Завдяки продажам російської нафти і закупівлям електроніки, промислового обладнання обсяг торгівлі з Китаєм у 2023 році досяг рекордних 240 мільярдів доларів, що більш ніж удвічі перевищує 108 мільярдів доларів, досягнутих у 2020 році. Торгівля з Індією минулого року зросла майже до 64 мільярдів доларів проти приблизно 10 мільярдів доларів трьома роками раніше.

Зростаюча торгівля Росії з Китаєм вже підстьобує Кремль витрачати мільярди на збільшення пропускної спроможності Транссибірської і Байкало-Амурської магістралей до 2030 року.

Водночас торговельний бум Туреччини з Росією сходить нанівець, оскільки США і ЄС вводять обмеження на так звані товари подвійного призначення. Попередні дані Міністерства торгівлі Туреччини засвідчили, що в першому кварталі експорт до Росії впав на третину порівняно з роком раніше.

Розвиток Північного морського шляху сповільнився через санкції Заходу у зв'язку з вторгненням в Україну, які загальмували російський план експорту скрапленого природного газу із заводу "Арктик СПГ 2" в Азію.

Крім того, китайська судноплавна компанія Cosco припинила використовувати цей маршрут із 2022 року, хоча він вигідніший, ніж маршрут через Суецький канал. Увесь транзит між Азією, Північною Америкою та Європою через Арктику, який 2021 року становив 40% обсягу перевезень, зупинився через санкції.

Проте в жовтні портовий оператор DP World з ОАЕ підписав угоду з Росатомом про розвиток контейнерних перевезень за маршрутом Владивосток - Мурманськ. При цьому Росія продовжує будівництво своїх атомних криголамів.

Арктик СПГ 2 - що відомо про амбітний проєкт Путіна

Минулого року іноземні акціонери проєкту "Арктик СПГ-2", контрольованого російським "Новатеком", оголосили форс-мажор через санкції.

Видання The Wall Street Journal писало, що будівництво російського заводу скрапленого газу перебуває під ударом через масштабні західні санкції, які ускладнюють фінансування проєкту та отримання необхідних технологій.

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