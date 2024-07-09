Роль китайської валюти в російській економіці зросла.

Стрімке зростання курсу китайського юаня в економіці Росії, можливо, досягло своєї межі. Країни, які ведуть бізнес із Москвою, стикаються із загрозою введення додаткових санкцій.

Видання Bloomberg пише, що на російському ринку помітна нестача юанів, а також китайські банки не поспішають співпрацювати.

Розрив у ставках за одноденними позиками в юанях у Росії та Китаї різко збільшився після того, як міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що США без вагань "вживуть рішучих заходів проти фінансових інститутів, які сприяють постачанню російської військової машини". Відтоді ця різниця зберігається на рівні кількох процентних пунктів. У грудні США також ввели додаткові санкції проти зарубіжних фінансових компаній, а держбанки Китаю посилили обмеження на фінансування російських клієнтів.

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За два роки Росія обігнала Німеччину, Австралію і В'єтнам за обсягом торгівлі з Китаєм, який зріс більш ніж на 60% і досяг 240 мільярдів доларів у 2023 році.

Унаслідок цього Китай став головним торговельним партнером Росії, а на юань зараз припадає близько 40% експортно-імпортних платежів Росії і більше половини обороту на російському валютному ринку. Таким чином, Росія найбільше підіграла зусиллям Пекіна з підвищення ролі юаня в міжнародних платежах.

Частка китайських торговельних розрахунків у юанях продовжувала зростати в першому кварталі цього року, і на частку Росії припало 29% цього зростання з 2021 року. Торгівля РФ із Китаєм майже повністю ведеться в юанях, і російський експорт у юанях перевищує обсяг продажів у Китай, що означає, що інші країни також платять Росії в юанях.

Проте річне зростання загального обсягу торгівлі між Китаєм і Росією сповільнилося до 3% за перші п'ять місяців 2024 року порівняно з майже 42,5% роком раніше. Кілька найбільших банків Китаю перестали приймати юані з Росії, що вплинуло на імпорт.

У Росії масово використовують юань для розрахунків замість долара і євро. Крім того, до китайської валюти поряд з рублем звертаються під час конвертації доларових і єврокредитів і випуску нових облігацій, а Банк Росії використовує китайську валюту для операцій Фонду національного добробуту. На початку цього року юань обігнав долар за обсягом вкладів у банках РФ, ставши основною іноземною валютою для заощаджень.

Санкції США проти Росії - останні новини

США розширили санкції проти Росії, зокрема торкнувшись китайських компаній, що продають Москві напівпровідники.

Пекін і Москва також роблятьскладні кроки для забезпечення двосторонніх платежів, що потенційно може піддати санкціям деякі китайські фінансові фірми.

Водночас Bank of China відмовився працювати з банками РФ, які потрапили під санкції.

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