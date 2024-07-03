Зазначається, що різко зросла кількість позабіржових операцій з юанем.

Китайські банки залишають Московську біржу, яка потрапила під санкції США. Фінустанови бояться потрапити під вторинні обмеження.

Російське видання "Коммерсантъ" пише, що протягом останніх двох тижнів на торгах китайською валютою зафіксовано скорочення середнього розміру угоди: порівняно з травнем цей показник знизився на 14%, до 1,89 мільйона рублів - найнижчий рівень із лютого 2023 року.

При цьому різко зріс оборот позабіржового ринку юаня: у червні укладено угод на 1,98 трильйона рублів - на 27% більше, ніж у травні. При цьому денні обороти тричі били рекорди, перевищуючи 200 мільярдів рублів на день.

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Таким чином, потоки юанів за продану Китаю нафту йдуть на позабіржовий ринок слідом за доларом і євро. Річ у тім, що китайські банки ризикують потрапити під вторинні санкції США, тому що Мосбіржу внесено до SDN-списку американського Мінфіну із забороною на будь-які операції.

Санкції проти Мосбіржі - останні новини

Наприкінці червня про проблеми з виведенням юанів з Московської біржі заявили брокерська компанія "Сінара" і "дочка" найбільшого російського держбанку Сбербанк CIB. Додаткові складнощі в операціях з китайською валютою може спричинити відмова Bank of China працювати з банками РФ, які потрапили під санкції.

У Центробанку РФ готуються до того, що біржові торги юанем також доведеться зупинити. Найімовірніше, китайські банки згортатимуть операції з Мосбіржею і Національним кліринговим центром, що потрапив під санкції.

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