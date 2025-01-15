Обмеження Вашингтона можуть зупинити видобуток.

Санкції США щодо танкерів і нафтобаз можуть призвести до серйозних збоїв у роботі російських проєктів в Арктиці. Ця ситуація може призвести до того, що запаси нафти затримаються на складах.

Видання Reuters пише, що всі три російських арктичних родовища - Новий Порт, ARCO і Варандей, з обсягом видобутку близько 300 000 барелів на день, - перебувають під загрозою.

За словами джерел, судна та інфраструктура, необхідні для арктичного нафтового бізнесу Росії, на який припадає десята частина морського експорту нафти, унікальні.

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Нафта "Новий порт" з Новопортовського родовища "Газпром нафти", де температура може досягати -55℃, ARCO з морської платформи "Приразломна" і "Варандей" з Тимано-Печорських родовищ "Лукойлу" доставляють на плавучі сховища "Умба" і "Кола" під Мурманськом спеціальними суднами льодового класу.Потім їх перевантажують на більші судна - Aframax або Suezmax, здатні перевозити 100 000-140 000 тонн, тоді як судна меншої місткості можуть перевозити 30 000 тонн, - для відправки на міжнародний ринок.

За даними LSEG, щонайменше 15 танкерів, які потрапили під санкції США, включно з танкерами "Штурман Щербинін", "Михайло Ульянов" та "Ауліс", упродовж останніх двох місяців брали активну участь у транспортуванні російських арктичних сортів нафти. Невеликі човникові танкери були розроблені для роботи у північних морях та мають особливу конструкцію.

"У нас немає можливості швидко замінити їх. Нічого подібного не можна купити в інших місцях. Судна були спеціально побудовані для цих проєктів", - сказало одне з джерел.

Це може призвести до того, що у Росії залишаться мільйони барелів непроданої нафти в сховищах. За словами джерел, обмежені потужності зі зберігання на всіх трьох проєктах означають, що перебої з навантаженням протягом декількох тижнів можуть призвести до скорочення видобутку.

Новому Порту і Варандею віддають перевагу нафтопереробники в усьому світі за їхню високу якість - обидва сорти легкі, із вмістом сірки 0,1-0,4%. Арктичні сорти, які до введення ембарго ЄС у 2022 році закуповували нафтопереробні заводи на північному заході Європи, останнім часом стали розкуповувати переробники в Індії та Китаї.

"Ціни на легкі арктичні сорти нафти з Росії були вищими за граничні через їхню вищу якість", - сказало одне з джерел.

Однак Індія і Китай показали, що не готові приймати нафту з танкерів, які потрапили під санкції, і почали шукати заміну російській нафті. Відсутність на ринку російських арктичних сортів нафти, ймовірно, призведе до зростання цін на флагманський американський сорт WTI.

Оскільки вся нафта з арктичних проєктів йде на експорт, не існує логістичної системи, яка дала б змогу спрямувати їх у російську внутрішню нафтопровідну систему. Це означає, що якщо на ці сорти нафти не знайдеться покупців, то їх доведеться зберігати в плавучих сховищах, або "Газпром нафті" доведеться скоротити видобуток.

Санкції США проти Росії - головні новини

Останні санкції Вашингтона зачіпають понад 180 танкерів і деякі з найбільших російських виробників нафти.

Деякі судна з російською нафтою, що потрапили під обмеження, стали на якір біля берегів Китаю, поки вантажовідправники обмірковують свої подальші дії.

Водночас державні нафтові компанії та великі приватні нафтопереробні підприємства Китаю скуповують сиру нафту з Близького Сходу та інших країн, оскільки побоюються перебоїв у постачанні палива через посилення санкцій проти РФ та Ірану.

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