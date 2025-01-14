Ремонт дає змогу Москві зберегти доступ до ринку взимку.

Верфі країн Європейського союзу ремонтують російські танкери льодового класу. Це дає змогу Москві продовжувати транспортування газу через Арктику, незважаючи на західні санкції.

Видання Financial Times пише, що без технічного обслуговування, яке забезпечують верфі Damen у французькому Бресті та Fayard A/S у Данії, російському заводу "Ямал СПГ" було б важко вийти на найважливіші ринки взимку, коли ціни на газ у північній півкулі досягають максимуму. Ці дві верфі обслужили 14 із 15 спеціалізованих танкерів Arc7. Деякі судна заходили в порти кілька разів.

"Якби ці дві верфі опинилися під забороною, це поставило б під сумнів усі логістичні операції", - сказав Мальте Гумперт, фахівець з арктичних перевезень з High North News. "Вони могли б отримати послуги в іншому місці, але це означало б відхилення від маршруту".

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Вісім танкерів зайшли в Damen, а Fayard обслужив дев'ять після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Більшість суден належать енергетичним і судноплавним компаніям, зокрема грецькій Dynagas і канадській Teekay.

Damen підтвердила, що відремонтувала "кілька суден, що беруть участь у транспортуванні російського СПГ", але додала, що це було зроблено "в суворій відповідності до європейського законодавства про санкції" і що вона "не брала участі у виборі вантажів, який здійснюють судноплавні компанії, що експлуатують ці судна".

"У найближчий період ремонт цих суден, що перевозять СПГ, не планується", - йдеться в повідомленні.

Діяльність суден і верфей не підпадає під санкції через обмеження на транспортування енергоносіїв і через те, що вони не під російським прапором, а спеціалізовані танкери не змогли б розподіляти свій вантаж без технічної експертизи та обслуговування на європейських верфях.

Єдиний танкер, який не заходив на жодну з двох верфей, - це судно Christophe de Margerie, що належить російській судноплавній компанії "Совкомфлот", яка потрапила під санкції. Відсутність доступу до ремонтних верфей у Європі вивела його з ладу на шість місяців, що демонструє залежність Arc7 від Європи.

За словами одного з європейських суднобудівників, французькі та датські верфі, що мають сухі доки, досить великі для таких танкерів, "єдині, хто здатний обслуговувати Arc7s і водночас розташований у потрібному місці".

За даними OIES, 2023 року "Ямал СПГ" експортував до Європи 20,9 млрд кубометрів, з яких близько чверті було відправлено за межі блоку. Поставки з Ямалу становили близько 85-90% російського імпорту СПГ в ЄС.

Арктик СПГ 2 і санкції - останні новини

Завод "Арктик СПГ 2" почав виробництво в грудні 2023 року, але санкції США затримали експорт на кілька місяців. Завод почав поставки в серпні 2024 року за допомогою суден "тіньового флоту", який використовується для обходу обмежень.

Наприкінці вересня стало відомо, що з 15 жовтня льодовий покрив у східній частині Арктики закриє прохід для суден, які не належать до льодового класу, до літа 2025 року.

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