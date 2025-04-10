Зіткнення втягує дві найбільші економіки світу в конфлікт, з якого немає виходу.

Президент США Дональд Трамп призупинив введення глобальних мит проти десятків країн, але підвищив їх щодо Китаю. Американський лідер сподівається, що він зможе змусити Пекін піти на угоду.

Видання The Wall Street Journal пише, що поки що мало ознак того, що китайський лідер Сі Цзіньпін готовий поступитися. Досі Пекін відповідав на кожен раунд підвищення мит з боку США, підвищуючи їх на американські товари і нападаючи на американські компанії. Це, найімовірніше, означає зростання цін для американських споживачів і втягує дві найбільші економіки світу в конфлікт, з якого немає чіткого виходу.

За словами джерел, для Сі поступка США під тиском - це не вихід. Китайський лідер відповідатиме на ескалацію Трампа, застосовуючи жорсткий підхід, який робить затяжну боротьбу ще більш імовірною.

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"Китай навряд чи змінить свою стратегію: стояти твердо, чинити тиск і дозволяти Трампу перегравати. Пекін вважає, що Трамп сприймає поступки як слабкість, тож поступки лише посилюють тиск", - каже Деніел Рассел, колишній високопоставлений співробітник Держдепартаменту, який нині працює в Інституті політики Азійського товариства.

Схоже, що Трамп і Сі йдуть шляхом війни, і китайський уряд готовий вживати заходів у відповідь на будь-які подальші ескалаційні кроки Вашингтона. За словами радників, Трамп вважає, що має вести переговори з Пекіном з позиції сили.

Ізоляція Китаю

Одним із можливих кроків США може стати спроба ізолювати Китай шляхом досягнення більш вигідних торговельних умов з іншими країнами, зокрема в Азії, і рішення Трампа призупинити введення підвищених мит щодо десятків країн може допомогти в цьому.

"Це поганий сценарій для Китаю. Всі інші укладають угоду зі США і продовжують торгувати з ними", - каже Еван Медейрос, колишній високопоставлений чиновник з національної безпеки в адміністрації Обами і професор Джорджтаунського університету. "Китай опиняється в ізоляції і стикається з ще більшим тиском".

Пекін, однак, прагне отримати вигоду з проблем, які мита Трампа створили у відносинах із давніми партнерами.

За словами аналітиків, Китаю має низку інструментів для заподіяння економічного болю США. Крім подальшого підвищення власних мит Китай може розглянути можливість припинення поставок критично важливих рідкоземельних мінералів.

Пекін також може продовжити обходити інших торговельних партнерів США, прагнучи використати звивисту торговельну політику Трампа, щоб позиціонувати себе як надійнішого партнера і потенційно витіснити США з найважливіших світових ринків, зокрема в Європі.

Китай захопить ринки

Оскільки нові мита США роблять американський ринок практично закритим для китайської продукції, ще більше китайських товарів буде переспрямовано в країни Європи та Азії, де лідери вже стурбовані цією ситуацією через загрозу для робочих місць. Крім того, Пекін добряче розлютив Європу, підтримавши Москву в питанні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На відміну від минулих криз, Сі та китайський уряд мають перевагу - вони можуть чітко звинуватити Трампа в розв'язанні торговельної війни, що, можливо, допоможе Пекіну заручитися підтримкою китайської еліти та частини світової спільноти.

Мита Трампа щодо Китаю - головні новини

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення додаткових мит практично на весь імпорт. Зокрема, на імпорт товарів із Китаю розмір мита встановили в розмірі 34% на додаток до того, що вже було.

Після цього Китай запровадив додаткові 34% мита на американські товари як відповідь на американські тарифи. Тоді Трамп підняв митну ставку для товарів з Китаю до 104%. У відповідь Китай відреагував на це ще одним підняттям мита на американські товари - до 84%.

9 квітня Трамп повідомив, що призупиняє на 90 днів введення підвищених мит для 75 країн. У цей період для них діятиме мито в 10%. Для Китаю, за словами Трампа, мита збільшуються ще більше - зі 104% до 125%.

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