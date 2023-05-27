Twitter буде кваліфікуватися як "дуже велика онлайн-платформа", що вимагає від компанії усунення шкідливого контенту та надання комісії щорічних оцінок ризиків.

Twitter вийшов з добровільного Кодексу практики ЄС з дезінформації, проте відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги, з 25 серпня боротьба з дезінформацією стане юридичним зобов'язанням.

Про це заявив комісар блоку по внутрішньому ринку Тьєррі Бретон, зазначивши при цьому, що Twitter буде кваліфікуватися як "дуже велика онлайн-платформа", що вимагає від компанії усунення шкідливого контенту і надання комісії щорічних оцінок ризиків, повідомляє Bloomberg.

"Twitter виходить з добровільного Кодексу практики ЄС проти дезінформації. Але зобов'язання залишаються... Ти можеш бігти, але ти не можеш сховатися. Наші команди будуть готові до виконання", - зазначив Бретон.

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Кодекс ЄС щодо боротьби з дезінформацією

Посилений Кодекс практики з дезінформації був підписаний і поданий 16 червня 2022 року 34 підписантами, які приєдналися до процесу перегляду Кодексу 2018 року.

Підписанти зобов'язалися вжити заходів у кількох областях:

Демонетизація поширення дезінформації;

забезпечення прозорості політичної реклами;

розширення прав і можливостей користувачів;

посилення співпраці з фактчекерами;

надання дослідникам кращого доступу до даних.

Що відбувається в Twitter

У грудні 2022 року Twitter перестав приймати абонентів українських мобільних операторів.

У 2023 році Twitter Inc. була єдиною великою технологічною платформою, яка не надіслала повний звіт до Європейського Союзу відповідно до коду, якого компанія погодилася дотримуватися до того, як її перехопив Ілон Маск наприкінці 2022 року.

2 квітня 2023 року з'явилася інформація про те, що алгоритм Twitter спеціально знижує рейтинг твітів про війну в Україні. Експерт з'ясував, що твіти, які присвячені Україні, мають знижений рейтинг, а це означає, що користувачі з меншою ймовірністю побачать їх у своїй стрічці.

14 квітня 2023 року у користувачів Twitter з'явилася можливість монетизувати свій контент.

12 травня 2023 року Ілон Маск обрав нового гендиректора для Twitter. Крісло займе жінка, чия команда в NBCUniversal заробила близько $100 млрд.

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