Крісло займе жінка, чия команда в NBCUniversal заробила близько $ 100 млрд.

Відомий бізнесмен Ілон Маск представив нового генерального директора Twitter. Посаду обійняла Лінда Яккаріно.

"Радий вітати Лінду Яккаріно в якості нового генерального директора Twitter!"- написав мільярдер в Twitter.

За словами Маска, Яккаріно буде займатися веденням бізнесу компанії, що дозволить йому "сфокусуватися на розробці продукту і нових технологіях".

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Заради цієї посади жінка пішла з посади голови відділу глобальної реклами та партнерства в NBCUniversal, де пропрацювала більше 11 років. До цього Яккаріно була виконавчим віце-президентом і головним операційним директором з реклами в Turner Broadcasting, до якої тоді входив телеканал CNN.

У нового гендиректора Twitter є давній досвід роботи в медіа та ЗМІ. Так, її команда в NBCUniversal заробила близько $ 100 млрд.

Маск покинув пост гендиректора Twitter

Як раніше повідомляв УНІАН, засновник Tesla і SpaceX придбав Twitter у жовтні 2022 року. Після цього він потрапив у низку скандалів через нововведення, які не сподобалися користувачам соцмережі.

Наприкінці минулого року бізнесмен заявив, що готовий піти з посади, але поки що на цю роль немає гідної "заміни". Однак 11 травня 2023 року Маск заявив, що знайшов нового "куратора" для Twitter, яким стане жінка.

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