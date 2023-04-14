Платним можна зробити будь-який матеріал – для цього необхідно перейти в розділ "монетизація" в налаштуваннях.

У користувачів Twitter з'явилася можливість монетизувати свій контент, повідомив її власник Ілон Маск. Платним можна зробити будь-який матеріал для підписників: і довгі тексти, і відео.

Для підключення функції потрібно мати не менше 500 підписників створити 25 твітів за останні 30 днів і бути старше 18 років. Після цього, все що залишилось – натиснути на графу "монетизація" в налаштуваннях, пояснив бізнесмен.

Маск зазначив, що перші 12 місяців після запуску сам Twitter не братиме комісію, а також посприяє просуванню постів. При цьому комісію в розмірі 30 відсотків будуть утримувати платформи App Store і Google Play, а комісія в вебі складе близько 8% (в залежності від платіжної системи).

Відео дня

Після першого року App Store і Google Play знизять комісію до 15%, після чого Twitter почне утримувати власну невелику комісію (її розмір не уточнюється).

У соцмережі також збільшився ліміт символів в одному твіті з 4 до 10 тисяч для підписників Twitter Blue. Крім цього, користувачам тепер доступно форматування тексту жирним шрифтом і курсивом. Ці нововведення будуть поступово розгортатися відсьогодні.

Ілон Маск, Твіттер і Україна

Днями радник ОП Михайло Подоляк розкритикував політику соцмережі Маска щодо висвітлення інформації про війну в Україні. Пост з критикою з'явився після того, як Маск відмовився видаляти твіт Дмитра Медведєва про "зникнення України". Маск сказав, що люди повинні самі вирішувати, що є пропагандою.

А на початку квітня Маск опублікував вихідний код алгоритму рекомендацій Twitter. Проаналізувавши його, один з користувачів виявив, що твіти, які присвячені Україні, мають в цій соцмережі знижений рейтинг – тобто користувачі з меншою ймовірністю побачать їх у своїй стрічці.

На початку березня BBC опублікувала результати власного журналістського розслідування, яке показало, що Twitter перестав боротися з російською та китайською пропагандою. Як з'ясувалося, Маск просто звільнив команду, відповідальну за модерацію контенту.

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