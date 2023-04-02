Для акаунта ж самого Маска прописана особлива рекомендаційна система, щоб його твіти показувалися якомога більшій кількості користувачів.

Днями Ілон Маск, як і обіцяв, опублікував вихідний код алгоритму рекомендацій Twitter – механізму, який дозволяє одним користувачам охоплювати ще більшу аудиторію, а інших ховає в "тіньовий бан".

Один з користувачів соцмережі під ніком aakashg0 опублікував великий тред, в якому в деталях проаналізував код рекомендаційного алгоритму. Виявилося, що алгоритми Twitter недолюблюють Україну і дають фору Ілону Маску.

Зокрема, експерт з'ясував, що твіти, які присвячені Україні, мають знижений рейтинг, а це означає, що користувачі з меншою ймовірністю побачать їх у своїй стрічці. Українські користувачі неодноразово помічали, що їх твіти стали отримувати менше охоплень відколи Ілон Маск заволодів платформою в жовтні минулого року.

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У вихідному коді алгоритму немає згадки, який контент, пов'язаний з Україною, "недолюблює" Twitter. Можливо, це контент, на який скаржаться користувачі, або в якому містяться жорстокі кадри, а може бути й взагалі будь-який контент. Нестача документації в коді та відсутність коментарів з боку розробників не дозволяють точно визначити причину таких алгоритмічних рішень.

Також користувач виявив в коді інші дивацтва: наприклад, функцію, яка відстежує активність у твітів демократів, республіканців і особисто Ілона Маска. Крім того, для акаунта власника Twitter прописана особлива рекомендаційна система, щоб показувати його твіти якомога більшій кількості людей.

Ілон Маск і війна в Україні – що потрібно знати

У той час як мільярдер дуже допоміг Україні на початку війни, надавши доступ до інтернет-терміналів Starlink, його подальші дії та заяви щодо України стали предметом обговорення.

Маск у жовтні минулого року опублікував у Твіттері скандальний "мирний план" для України, запропонувавши відмовитися від Криму, який, за його словами, нібито був "помилково" переданий Україні Хрущовим. ЗМІ писали, що Маск особисто говорив з Путіним перед публікацією цього "мирного плану".

Крім того, він не раз заявляв, що налаштований проукраїнськи, але вважає недоречними кроки щодо звільнення Україною Криму, який Росія анексувала в 2014 році.

Водночас у грудні 2022 року Twitter перестав приймати абонентів українських мобільних операторів. Соцмережа Маска закрила можливість верифікувати обліковий запис з України та обмежила створення нових – більше немає можливості при створенні акаунта вказати "+380" номер.

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