Зазначається, що Фонд мав провести онлайн-переговори з російськими колегами в понеділок у рамках так званого огляду за статтею IV.

Міжнародний валютний фонд відклав на невизначений термін заплановані консультації з Росією, які мали стати першими з початку вторгнення президента Володимира Путіна в Україну. Рішення ухвалено на тлі критики з боку країн Європейського союзу.

Видання Bloomberg пише, що представники фонду повідомили Росію і раду директорів МВФ про те, що місію відкладають через "технічні" причини, заявив Олексій Можин, виконавчий директор з Росії в кредитній організації.

Російські чиновники добре знають, що європейські держави виступають проти відновлення співпраці між МВФ і Москвою, зазначив Можин.

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МВФ мав провести онлайн-переговори з російськими колегами в понеділок у рамках так званого огляду за статтею IV перед запланованим візитом до Москви для зустрічі з представниками уряду та центрального банку. Востаннє МВФ відвідував Росію 2019 року.

Візит місії МВФ до Росії - головні новини

5 вересня стало відомо, що Міжнародний валютний фонд уперше після повномасштабного вторгнення в Україну скерує місію до РФ.

Україна відреагувала на намір МВФ відновити співпрацю з Росією. У МЗС назвали абсурдом легітимацію російського режиму з боку Фонду.

Крім того, кілька країн ЄС оскаржили рішення МВФ про взаємодію з Росією, заявивши, що воно ризикує бути сприйняте як легітимізація зусиль Кремля з обходу санкцій. Дехто також попереджав, що Росія використовуватиме цей візит як пропаганду, щоб показати, що її міжнародна ізоляція слабшає.

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