В МЗС вважають абсурдом легітимацію російського режиму з боку МВФ.

Україна наполегливо закликає Міжнародний валютний фонд не відновлювати співпрацю з Російською Федерацією, яка розпочала і продовжує загарбницьку війну проти України. Про це йдеться у заяві МЗС України.

Зокрема, Україна занепокоєна повідомленнями про те, що МВФ планує відновити співпрацю з Росією та направити місію до Москви.

"Для головної фінансової установи ООН було б абсурдом легітимізувати російський режим, який фактично зруйнував самі основи Статуту ООН, розпочавши найбільшу загарбницьку війну в Європі з часів Другої світової та вчиняючи жахливі звірства проти українського народу", - наголошується у заяві.

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У цьому зв'язку, в МЗС України закликають МВФ не відновлювати жодної співпраці з Росією та залишатися відданими Цілям і Принципам Статуту ООН.

"Звертаємося до всіх ключових стейкхолдерів, країн-членів і менеджменту МВФ із закликом ще більше ізолювати державу-агресора і не відновлювати діалог, допоки РФ вбиває цивільних, дітей, руйнує не лише Україну, а й міжнародні правила і принципи загалом", - йдеться у заяві.

Відновлення співпраці МВФ з РФ

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд стане першим великим міжнародним фінансовим органом, який відправить свою офіційну місію до РФ після вторгнення в Україну в лютому 2022-го.

Місія Міжнародного валютного фонду розпочне роботу в онлайн-форматі 16 вересня, а згодом очікується візит делегації до Москви, де відбудуться зустрічі з російськими офіційними особами. Очолювати місію буде аргентинець Жак Міньян.

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