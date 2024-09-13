Візитом до РФ Фонд дає зрозуміти, що відносини з Москвою нормалізуються.

Майбутню поїздку місії Міжнародного валютного фонду (МФВ) до Росії буде використано Кремлем як пропаганду. Про це пише Politico.

Видання зазначає, що група проукраїнських європейських урядовців у листі до керівника МВФ зазначила, що своїм візитом до Росії Фонд дає зрозуміти, що відносини з Москвою нормалізуються, незважаючи на її неспровоковану агресію проти України.

"Візит, безсумнівно, буде використаний у пропагандистських цілях російським режимом", – заявили міністри фінансів Литви, Естонії, Латвії, Швеції, Фінляндії, Данії, Норвегії, Ісландії та Польщі. Такий крок створив би значні репутаційні ризики для МВФ", – попередили вони в листі. Відео дня

ЗМІ підкреслює, що офіційні особи МВФ збираються відвідати Росію вперше після її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Діалог почнеться 16 вересня, а особисті зустрічі, як очікується, відбудуться незабаром після цього.

"Хоча МВФ запропонував провести зустріч в іншій країні, він зрештою прийняв умову Кремля поїхати до Росіїі. ... Суперечлива поїздка може перешкодити проукраїнським урядам спрямовувати свою допомогу Києву через МВФ", - йдеться у статті.

Візит місії МВФ до Росії: що відомо:

Міжнародний валютний фонд уперше після повномасштабного вторгнення в Україну направить місію до РФ. Згодом очікується візит делегації до Москви, де відбудуться зустрічі з російськими офіційними особами.

Згодом Україна відреагувала на намір МВФ відновити співпрацю з Росією. В МЗС назвали абсурдом легітимацію російського режиму з боку МВФ.

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