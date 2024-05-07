Туреччина перебуває серед п’ятірки основних торговельних партнерів України.

Кабінет міністрів сьогодні, 7 травня, ухвалив та подав до Верховної ради законопроект про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, що передбачає скасування мита на значну кількість українських товарів.

"Будуть скасовані мита на значну кількість українських товарів, зокрема на 93% наших промислових товарів", - повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, Туреччина в п’ятірці основних торговельних партнерів України, тому ця Угода створює нові можливості для українського бізнесу.

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Шмигаль наголосив, що покращення умов роботи для українських підприємців - це розширення можливостей для експорту.

Відносини України та Туреччини - останні новини

3 лютого 2022 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль та тодішній міністр торгівлі Турецької Республіки Мехмет Муш підписали угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною між урядами обох країн.

У квітні 2024 року Туреччина запропонувала Росії та Україні свій проект "мирного" договору, що передбачає заморозку війни на всій лінії фронту.

Після чого радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк одразу відповів, що завершення війни має відбуватися на основі української "Формули миру".

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