Своєю чергою в Ізраїлі розкритикували такий вчинок президента Ердогана.

Міністр торгівлі Туреччини Омер Болат заявив, що його країна не відновлюватиме торгівлю з Ізраїлем, яка приносить 7 млрд доларів щороку, поки не буде припинено вогонь та забезпечено постійне постачання гуманітарної допомоги в Газу. Таким чином Туреччина стала першим з головних комерційних партнерів Ізраїлю, який пішов на такий крок, пише Reuters.

Міністр наголосив, що "безкомпромісна позиція" Ізраїлю та погіршення ситуації в районі Рафах, тобто в притулку для переміщених осіб, спонукали Анкару зупинити весь експорт та імпорт.

Своєю чергою міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац розкритикував такий вчинок президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, на який він пішов у четвер, 2 травня. За словами Каца, такими діями Ердоган порушує міжнародні торговельні угоди і зазначив, що так себе веде "диктатор".

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Водночас бойовики ХАМАС привітали таке рішення та зауважили, що це підтримує права палестинців.

"Це найрішучіший крок Анкари після місяців гострої критики військової кампанії Ізраїлю, яка призвела до спустошення густонаселеного палестинського анклаву. Ердоган зіткнувся зі зростаючими внутрішніми закликами до більш відчутних дій", - зазначили у матеріалі.

Крім того, після п'ятничної молитви Ердоган заявив, що Туреччина не може бути осторонь "ізраїльських бомбардувань беззахисних палестинців". Водночас в Ізраїлі наголошують, що мішенню країни є бойовики, які ховаються у житлових районах.

Також Ердоган запевнив турецьких бізнесменів у тому, що Анкара впорається з проблемами, які виникли через таке рішення, а саме "в координації і діалозі" з діловим світом. Турецький президент додав, що вважає, що це стане прикладом для інших країн, які "незадоволені теперішньою ситуацією".

"Я хочу, щоб це було відомо: ми не прагнемо ворожнечі або боротьби з жодною країною в нашому регіоні. У нас є одна мета: змусити керівництво (прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна) Нетаньягу, яке вийшло з-під контролю за безумовної військової та дипломатичної підтримки Заходу, припинити вогонь", - сказав він, наголосивши що він усвідомлює, "як Захід нападе на нас" через цей крок.

За словами Болата, Туреччина веде перемовини з "палестинськими братами про альтернативні домовленості, щоб гарантувати, що вони не постраждають від цього рішення".

Водночас чотири турецькі експортери повідомили для Reuters, що таке рішення стало для них неочікуваним, через що вони були змушені шукати шляхи відправки товарів до Ізраїлю через треті країни.

"Асамблея турецьких експортерів заявила, що країна буде змушена скоротити планові показники експорту на кінець року з $267 млрд до $260 млрд, якщо торгівля з Ізраїлем не відновиться за кілька місяців. Експорт до Ізраїлю знизився на 24% до квітня цього року порівняно з 2023 роком, свідчать її дані", - підкреслили у виданні.

Війна в Ізраїлі: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний кримінальний суд готовий видати ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та інших високопоставлених ізраїльських чиновників через війну в Газі. Також ордери можуть отримати міністр оборони Йоав Галлант і начальник генерального штабу ЦАХАЛ. Водночас Нетаньяху заявив, що будь-які рішення МКС не вплинуть на дії Ізраїлю, проте "створять небезпечний прецедент".

"Під моїм керівництвом Ізраїль ніколи не допустить жодних спроб Міжнародного кримінального суду в Гаазі підірвати його основне право на самооборону... Хоча МКС не вплине на дії Ізраїлю, він створить небезпечний прецедент, який загрожуватиме солдатам і чиновникам усіх демократичних країн, які борються з диким тероризмом і безглуздою агресією", - підкреслив він.

Також повідомлялось, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу посварилася через дії в секторі Гази. Бербок зазначила, що ситуація з продовольством у секторі Гази є катастрофічною та додала, що теж може показати ізраїльській стороні фотографії дітей, які голодують там. Своєю чергою після таких слів Нетаньяху став емоційнішим і заявив, що "ізраїльтяни не схожі на нацистів".

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