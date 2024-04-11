Заморозка війни не призведе до її закінчення, каже Подоляк.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що завершення війни має відбуватися на основі української "Формули миру".

"Без спекуляцій і без ілюзій. Немає жодних альтернативних "мирних планів", які передбачають "не/програш РФ". Є лише безумовна Формула миру, запропонована президентом Зеленським, яка ґрунтується на обов’язковості повного виходу РФ із території України, повернення до міжнародного права з переглядом ролі міжнародних інститутів, об’ємної юридичної та фізичної відповідальності за акт агресії і відповідних масштабних компенсацій", - написав він у Telegram.

Подоляк зазначив, що інші "плани" лише свідчать про бажання продовжити війну через заморожування, ескалацію та збереження російського агресивного режиму.

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Сьогодні газета "Нова-Європа" повідомила, що Стамбул відправив Києву та Москві новий документ з пропозицією заморозити війну в Україні.

За даними журналістів, в цьому проекті сім пунктів. Так, пропонується заморозити війну за наявною лінією фронту, гарантувати, що Україна не стане членом НАТО до 2040 року, а також провести на окупованих Росією територіях референдуми.

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