Виручені кошти підуть на потреби українського війська.

До річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Укрпошта" спільно з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості щотижня продаватимуть на аукціонах зброю, випущену в Російській імперії та Радянському Союзі.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у своєму Telegram-каналі. На відкритих аукціонах буде виставлено 11 демілітаризованих револьверів "Наган".

"А чому б не потролити ворога й не продати з аукціону "імперську" зброю та зібрати кошти на сучасну для ЗСУ? Щоб імперія зникла або хоча б зазнала поразки", - написав Смілянський.

Відео дня

Зазначається, що ця зброя була виготовлена на Імператорському Тульському збройному заводі. Перший лот датується 1915 роком, а решта револьверів – періодом 1906-1914 років. Стартова ціна - 5000 грн. Виручені кошти підуть на потреби українського війська.

"Укрпошта" - останні новини

Державний поштовий оператор випустив до Дня Соборності, який відзначається 22 січня, поштові марки із зображенням традиційного одягу українців Кубані, Білгородщини та Курщини.

28 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні буде створено поштовий банк шляхом передачі "Укрпошті" акцій банку, що раніше належали російським олігархам.

Вас також можуть зацікавити новини: