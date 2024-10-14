Зазначається, що українці шукають кращі умови роботи в інших країнах Європи.

Польща втрачає українських робітників, бо вони шукають кращі умови праці в інших європейських країнах. Місце українців займають працівники з Азії та Південної Америки.

Polskie Radio пише, що за останні роки найбільше зростання зайнятості зафіксовано серед колумбійців, непальців та аргентинців.

Зазначається, що працівники з Азії та Південної Америки заповнюють вакансії у сферах промислового виробництва, сільському господарстві та будівництві, де раніше переважно працювали українці.

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З 2019 року кількість працівників Азії та Латинської Америки збільшилася вп'ятеро. У 2023 році в Польщі видали до понад 275 тисяч дозволів на роботу. Робочі місця звільняються, бо більшість українців шукають кращі умови праці в інших країнах Європи, приміром, у Німеччині та Чехії.

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Польща намагається вгамувати кадровий голод, залучаючи працівників з Азії та Латинської Америки. Вакансії, які раніше обіймали українці, тепер заповнюють молоді чоловіки віком 18-35 років із зазначених країн.

При цьому зарплати в Польщі зростають, але роботодавцям важко знайти працівників на сезонні роботи. Влітку в Польщі можна заробити 5-9 тисяч злотих. За два роки кількість дозволів на роботу, виданих азіатам і латиноамериканцям, зросла майже вчетверо і зростатиме далі.

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