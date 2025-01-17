Вони присвячені річниці підписання указу "Про історично населені українцями території Російської Федерації".

Державна "Укрпошта" випустить до Дня Соборності, який відзначається 22 січня, поштові марки із зображенням традиційного одягу українців Кубані, Білгородщини та Курщини.

Як повідомляється у Telegram-каналі генерального директора компанії Ігора Смілянського, нова марка присвячена річниці підписання президентом України Володимиром Зеленським указу "Про історично населені українцями території Російської Федерації".

"День Соборності має особливе значення для всіх українців, адже в самому терміні "соборність" поєднується ідея об’єднання в одне державне ціле всіх територій країни та згуртованість та єдність усіх громадян незалежно від їхньої національності. Випуском нової марки "Укрпошта" підтримує повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього".

Кожна марка містить унікальне зображення національного українського вбрання залежно від свята, на яке в цей костюм вбиралися в певному регіоні. Всі марки випуску "Український народний одяг" створені заслуженим художником України - Миколаєм Кочубеєм.

Відео дня

Зазначається, що поштовий блок "Український народний одяг" складається із шести марок: "Курщина. Свято Явдохи"; "Курщина. Свято Прокопія"; "Білгородщина. Великдень"; "Білгородщина. Колодій"; "Кубань. Свято Роду"; "Кубань. Свято Георгія". Придбати їх можна буде із 22 січня. Наразі доступне передзамовлення на сайті.

"Укрпошта" - останні новини

Нагадаємо, 10 січня національний поштовий оператор випустив марку, яка містить посилання на висловлювання Володимира Зеленського про ‎Будапештський меморандум‎. Менш ніж за дві доби її продали на суму понад 2 мільйони гривень.

Раніше "Укрпошта" оголосила про партнерство з відомим китайським маркетплейсом TEMU. Компанія планує доставляти більшу частину посилок до двох днів з моменту їх перетину кордону України.

Вас також можуть зацікавити новини: