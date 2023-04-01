"Укрпошта" випустила спеціальну марку з нагоди 50-річчя одеської Гуморини.
Як передає кореспондент УНІАН, церемонія погашення марки відбулася сьогодні в артгалереї Літнього театру Міського саду.
На марці на синьому тлі зображені два моряки з рятувальними колами. Перший - символ, який був придуманий спочатку. Це фігурка в тільнику, на рятувальному колі якої напис: "Перше квітня". Другий моряк - з сивою бородою, на синьо-жовтому колі, який він тримає в руках, написано: "Гуморина". На "старшому" моряку-синьо-жовтий одяг.
Як повідомили в прес-службі мерії міста, першу марку отримав один із засновників Гуморини - Леонід Сущенко. Також марки будуть відправлені іншим засновникам свята - Ігорю Кнеллеру та Олегу Сташкевичу.
Цю ювілейну марку випустила "Укрпошта" до 50-річчя одеської Гуморини, яке відзначається цього року.
Як зазначив заступник Одеського міського голови Олег Бриндак, цей ювілей припадає на час, коли Україна бореться за свою свободу і незалежність і дає жорстку відсіч російським окупантам.
"Вірю, що наступна Гуморина буде проходити в мирній і щасливій Одесі. А перед цим нас чекає головне свято - День Перемоги", - сказав він.
Гуморина в Одесі
Перша Гуморина в Одесі відбулася 1973 року. 1976 року її заборонили. Відновилося свято сміху наприкінці 1980-х.
У 2014 році Гуморину скасували у зв'язку з 40-денним трауром, оголошеним по Героям Небесної Сотні, у 2015-му – у зв'язку з військовими діями на сході країни, у 2016-му – свято відбулося в обмеженому форматі, у тому числі без карнавальної ходи. 2017 року проведення Гуморини знову відновили. У 2020-2021 роках її скасували через карантин, свято відбулося в режимі онлайн. 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ в Одесі замість традиційного святкування пройшла військова "Гуморина-Джавеліна".
В Одесі через повномасштабну війну скасовано проведення традиційних святкувань з нагоди Гуморини, яка цього року відзначає 50-річний ювілей.
Марки під час війни
13 жовтня 2022 року "Укрпошта" заявила про те, що випустить нові марки до Дня захисників та захисниць України. Випуск марок благодійний: частина зібраних коштів буде спрямована на допомогу Збройним силам України.
9 грудня 2022 року голова "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив про випуск нової марки "Херсон-це Україна".
24 лютого 2023 року "Укрпошта" випустила марку " ПТН ПНХ!", присвячену річниці повномасштабної війни Росії проти України.
24 березня 2023 року генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував випуск нової марки "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель".