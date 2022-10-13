Тираж маркового аркуша - 1 мільйон примірників.

"Укрпошта" випустить нові поштові марки "Слава Збройним Силам України!" до Дня захисників та захисниць України.

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

"Марковий аркуш "Слава Збройним Силам України!" складається з 6 поштових марок з ілюстраціями військовослужбовців, кожна з яких відображає окремий вид збройних сил та окремий рід українських військ. Крім марок, також буде випущено 6 конвертів з емблемами військ, 6 карток та конверт "Перший день". Тираж маркового аркуша – 1 мільйон примірників", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що випуск марок благодійний: частина зібраних коштів буде спрямована на допомогу Збройним силам України.

Де можна купити поштові марки

Придбати поштовий випуск "Слава Збройним Силам України!" можна починаючи з 14 жовтня в міських відділеннях "Укрпошти" по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині "Укрпошти".

Крім того, новий поштовий випуск продаватиметься в офіційних онлайн-магазинах "Укрпошти" на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon.

Коли відбудення погашення

Зауважується, що погашення штемпелем "Перший день" відбудеться в Києві 14 жовтня. Спецпогашення "Слава ЗСУ!" проходитимуть 14-15 жовтня у всіх філіях "Укрпошти" (штемпелі тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя та Херсонської області працюватимуть на київському головпоштамті).

"Автор випуску "Слава Збройним Силам України!" - український художник Антон Хрупін, відомий українцям за поштовим випуском "Вільні. Незламні. Непереможні", презентованим "Укрпоштою" до Дня незалежності України", - йдеться в повідомленні.

Марки "Укрпошти" та війна

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук. "Русскій воєнний корабль, іді ...!" - фраза, сказана українським захисником у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися під час атаки на острів Зміїний в перший день вторгнення Росії в Україну - 24 лютого.

У травні було випущено марку "Русскій воєнний корабль… Всьо!". За перший день продажу було реалізовано близько 800 тис. цих марок.

24 серпня державне підприємство "Укрпошта" випустило колекційну марку "Вільні, незламні, непереможні" з нагоди Дня Незалежності України.

1 вересня було презентовано першу благодійну марку "Укрпошти" - "Пес Патрон". Завдяки продажу марки "Пес Патрон" планується зібрати понад 1 млн євро на машину для розмінування, решта коштів піде на підтримку притулків для тварин.

Також з нагоди пошкодження Кримського мосту в "Укрпошті" анонсували випуск нової поштової марки.

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