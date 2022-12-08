Марка, зокрема, з'явиться на EBay та Amazon.

Нова марка "Херсон – це Україна" з'явиться у поштових відділеннях вже завтра, 9 грудня, повідомив у своїх соцмережах голова "Укрпошти" Ігор Смілянський.

При цьому він попередив, що вже 40% тиражу викуплено за попереднім замовленням, тому онлайн її не буде і з'явиться у продажі не надовго.

Водночас ті, хто замовив її онлайн, отримають марку протягом 3-5 днів, а більшість почне отримувати вже у цю п'ятницю.

Відео дня

"Певну кількість марок дамо нашим міжнародним клієнтам на майданчиках EBay та Amazon, які не мали можливості її придбати раніше", - написав Смілянський.

Окремо на онлайн-майданчиках можна буде придбати тематичні конверти, магніти і світшоти.

Поштові марки від "Укрпошти"

У квітні 2022 року "Укрпошта" випустила поштову марку "Русский военный корабль, иди…", що фактично стала пророчою: за кілька днів потому фрегат ЧФ Росії "Москва" був підбитий і потоплений у Чорному морі.

Прем'єра марки викликала небачений ажіотаж – як в Україні, так і за кордоном: першого дня продали понад 800 тисяч екземплярів. Усі кошти відправили ЗСУ.

Також в "Укрпошті" презентували марки, присвячені псу Патрону, перемозі Збройних сил, Кримському мосту тощо.

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