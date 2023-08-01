Можна отримати кредит під 7% річних.

Відсьогодні, 1 серпня, набувають чинності зміни, які розширюють дію програми доступного іпотечного кредитування "єОселя".

Тепер подати заявку на участь у програмі можуть усі громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу, про що під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Позика буде видаватися під пільгові 7%, важлива програма для людей і для відновлення нашої економіки", - зазначив прем’єр.

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Як додали в Міністерстві економіки, програма орієнтована на первинний ринок нерухомості, щоб досягти максимального мультиплікативного ефекту для зростання української економіки.

"Квартиру можна обрати у будинку не старшому трьох років або у будинку, що зводиться акредитованим банком-партнером забудовником. Вимоги щодо нормативної площі та граничної вартості при цьому зберігаються: не більше 52,5 кв.м на одного плюс 21 кв.м. на кожного наступного члена сімʼї", - зазначили в Мінекономіки.

Наразі в програмі беруть участь п’ять банків-партнерів: "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус банк" та "Sky Bank". Від початку роботи "єОселі" вони видали понад 3 млрд грн кредитів. Завдяки цьому більш, ніж 2,2 тисячі українських родин вже придбали власне житло.

Умови участі для військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів та науковців при цьому залишаються незмінними – вони можуть отримати пільгову іпотеку під 3% річних.

Програма "єОселя" - що варто знати

Державна програма доступної іпотеки "єОселя" стартувала 1 жовтня 2022 року. На першому етапі вона була доступною для чотирьох категорій громадян, а саме – для військовослужбовців, працівників сектору безпеки та оборони, педагогічних працівників та науковців, медиків, вчителів.

Для цих категорій ставка іпотечного кредиту складає 3% річних, а строк кредиту та початковий внесок також складають відповідно 20 років та 20% від вартості житла.

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