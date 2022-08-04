Зокрема, це буде пов'язано з падінням купівельної спроможності громадян.

Найближчими роками українців більше цікавитиме житло для оренди, а не для покупки.

Про це повідомив УНІАН співзасновник і керуючий партнер інвестиційно-девелоперської компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

"Зміна орієнтирів від володіння до користування буде обумовлена не тільки зміною парадигми життя - від стійкого місця (способу) життя до свободи пересування і життя в будь-якому місці в будь-який час, а ще й падінням купівельної спроможності та страхами втратити майно, що перш за все пов'язано з війною і її наслідками", - зазначив експерт.

Він додав, що "свобода і страх стануть рушіями зміни ставлення до життя в конкретному місці, а також у сприйнятті майна, як блага".

Однак при покупці житла, за словами Семенцова, в найближчі роки для покупців вкрай важливими стануть додаткові гарантії безпечного придбання житла на первинному ринку.

Разом з тим для девелоперів житла одним з головних питань ведення бізнесу стане неможливість впливу зовнішніх обставин і будь-яких кризових явищ в галузі на їх діяльність.

"У девелоперських компаніях найближчим часом будуть спостерігатися зміни в короткостроковому і довгостроковому бізнес-плануванні, розвитку тих чи інших форматів житла, використовуваних будівельних технологій і матеріалів. Також варто очікувати переорієнтацію частки покупців-інвесторів на об'єкти, що зводяться на території західних областей", - підкреслив експерт.

Семенцов прогнозує, що в найближчі 2-3 роки девелопери будуть поступово відмовлятися від залучення коштів покупців на стадії будівництва проекту, а будуть орієнтуватися на продажі вже після введення ЖК в експлуатацію.

За словами експерта, після перемоги також слід очікувати появи на ринку нових іноземних гравців: як інвестиційних фондів, так і девелоперів і будівельних компаній, що може докорінно змінити структуру українського первинного ринку нерухомості. І це, в першу чергу, стосуватиметься західного регіону України та кількох великих міст, зокрема Києва.

Іпотечне кредитування:

Уряд затвердив умови забезпечення масового іпотечного кредитування для держкомпанії "Укрфінжитло" в рамках програми "Доступна іпотека".

З 1 жовтня 2022 року ця програма запрацює для чотирьох категорій громадян. Отримати пільговий кредит під 3% на 20 років з початковим внеском у розмірі 20% для купівлі житла зможуть військовослужбовці, працівники сектору безпеки та оборони, медики, вчителі та педагогічні працівники, науковці.

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