Не втрачаємо надію: чи є шанс в українців відновити зруйноване житло

Через війну багато українців залишилися без житла. Держава вже напрацьовує механізм виплати компенсації громадянам за зруйновану чи пошкоджену нерухомість. УНІАН розбирався, як українці зможуть отримати таку компенсацію та що слід робити для цього вже зараз.

Весь світ щодня бачить фотографії та відео вщент зруйнованих, спалених будинків у сотнях міст і селищ України. Ці жахливі видовища більше нагадують кадри з апокаліптичних фільмів, але, на жаль, це реальність, яку принесла нам кривава Росія.

За цими кадрами – долі мільйонів сімей, які втратили своє житло та все майно в ньому і в один момент залишилися без нічого. Наразі ці люди мігрували до більш безпечних областей чи за кордон, але настане час, коли війна закінчиться, і людям треба буде десь починати з нуля нове життя.

Проблема майбутнього забезпечення житлом українців стоїть дуже гостро, і ще 1 квітня парламент ухвалив в першому читанні законопроект "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації".

Він передбачає створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна, а також порядок компенсації за нього від держави. Крім цього, його метою є збір інформації для майбутніх позовів України до Росії.

Деталі майбутнього закону

Законопроектом пропонується запровадити надання компенсації за окремі категорії пошкоджених та знищених об’єктів нерухомого майна. Це стосується громадян України, які є власниками таких об’єктів та осіб, які здійснили інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва, які ще не прийнято в експлуатацію, а також членів житлово-будівельних кооперативів, які викупили квартиру, але не оформили право власності на неї. Також до переліку отримувачів компенсації входять і спадкоємці власників пошкодженого житла.

Згідно з текстом проекту закону, компенсація може надаватися у вигляді грошової компенсації шляхом перерахування коштів на рахунок отримувача компенсації, об’єкта нерухомого майна шляхом фінансування його будівництва чи фінансування виконання будівельних робіт з відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку.

Ініціатор законопроекту – народний депутат Олена Шуляк зазначила, що люди зможуть обрати інший населений пункт, у якому буде їхнє нове житло.

"Розраховуємо, що буде така можливість, коли людина буде сама обирати. Наприклад, у неї зруйнована квартира у місті Харкові, вона зможе обирати інше місто. І навпаки – якщо зруйнована квартира в іншому місті, вона зможе обирати квартиру у Харкові", – сказала вона.

Що стосується форми компенсації, депутат пояснила, хто зможе отримати компенсацію грошима, а хто – безпосередньо житлом.

"Ті люди, в яких пошкоджене житло, але підлягає відновленню, то люди отримають грошову компенсацію. Якщо житло повність зруйновано, то держава буде видавати нові квадратні метри, або в цьому ж, або в аналогічному за певними показниками населеному пункті", – сказала Шуляк.

При цьому, є певні обмеження: йдеться про надання житлової площі з обмеженням до 150 квадратних метрів.

Можливість змінити місто чи селище виглядає дуже доречною, адже є міста, такі, як Маріуполь чи Сєвєродонецьк, які зруйновані практично вщент, там немає інфраструктури, а для відновлення комунікацій знадобиться багато років. Без своєї квартири і роботи деяким українцям буде нема чого робити у рідному місті чи селищі, і вони, можливо, захочуть жити ближче до родичів у іншому куточку України. Також багато хто з внутрішньо переміщених осіб вже почав працювати на новому місці проживання, і до закінчення війни ці люди вже можуть остаточно звикнути і осісти у новому місті.

Як подати заявку вже зараз

Зараз остаточно не вирішено, який вигляд матиме механізм державної компенсації за зруйноване житло громадянам України. Але ще наприкінці березня у "Дії" реалізували можливість подати заявку на таку компенсацію для збору інформації.

На порталі можна подати заяву про пошкодження або знищення своєї нерухомості внаслідок військової агресії Російської Федерації. Згодом буде створено спеціальну комісію, яка оцінить збитки.

Процедура виглядає так: необхідно авторизуватися на порталі, заповнити онлайн-форму та вказати дані про об’єкт, що було пошкоджено, фото та опис пошкоджень. Також можна звернутися до Центру надання адміністративних послуг або до найближчого нотаріуса за місцем свого перебування з ідентифікаційним кодом та паспортом, а також фото/відео пошкоджень.

Така можливість фіксації наслідків збройної агресії російських варварів є дуже важливою. Але наразі нею може скористатися дуже обмежене коло українців. Це, перш за все, люди, які повернулися до деокупованих населених пунктів чи на свій страх і ризик проживають у місцях, які обстрілюються, і можуть зафіксувати пошкодження.

При цьому є сотні тисяч людей, які виїхали в інше місто чи за кордон і не мають змоги дістатися свого житла, щоб оцінити його стан. На момент виїзду квартира чи будинок могли бути цілими, але за кілька місяців, що минули, змінитися могло багато чого. Також багато таких населених пунктів є окупованими, і ніхто при здоровому глузді не поїде ризикувати життям до окупантів, аби сфотографувати своє помешкання. Крім цього, на жаль, у таких містах і селах процвітає мародерство – як з боку окупантів, так і з боку маргінальних місцевих жителів.

Тому така фіксація буде можлива лише після закінчення війни та деокупації зайнятих рашистами українських населених пунктів. Станом на кінець червня українці подали через "Дію" заявок про пошкоджене житло на 15 млн квадратних метрів.

Інше болюче питання – кошти, за які буде оплачуватися відбудова. Завдані збитки оцінюються в десятки мільярдів доларів. Для бюджету України та знекровленої війною економіки це непідйомний тягар, тому тут влада сподівається на міжнародну допомогу та кошти, стягнуті з агресора.

Ведуться перемовини про передачу на користь України заморожених активів РФ, що сягають 300-400 мільярдів доларів. Поки що таке стягнення під питанням, але в Україні на це розраховують. Також мова йде і про репарації, але це поки що зовсім далекий варіант.

За словами очільника уряду Дениса Шмигаля, усе зруйноване житло та підприємства України будуть відновлені не лише за кошти українського бюджету, а й за конфісковані активи країни-агресора.

"Все зруйноване житло людей, всі підприємства, які втратив український бізнес, будуть відновлені, і будуть відновлені не лише коштом українського бюджету або коштами партнерів, але й обов’язково будуть відновлені за рахунок конфіскованих активів агресора – Російської Федерації", – сказав він.

План дій для українців

Що ж вже зараз робити українцям, у яких було пошкоджено чи зруйновано житло? УНІАН поспілкувався з юристами, аби дізнатися, як діяти постраждалим громадянам.

Керуючий партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько зазначає, що, згідно з існуючою нормативною базою та прийнятим у першому читанні законопроектом, оцінювати суму компенсації будуть за такими показниками: вартість зруйнованого та пошкодженого майна; фактичні витрати, що були здійснені для відновлення пошкодженого майна.

"У першу чергу, треба зафіксувати факт руйнування житла або його пошкодження за допомогою фото, відео, написати заяву щодо обстеження житла та отримати Акт обстеження приміщень та Довідку про визнання особи постраждалою від надзвичайної ситуації. Обов’язково потрібно підготувати нотаріально завірені документи, які засвідчують право власності на нерухомість та витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про те, що право власності на майно припинено у зв’язку з тим, що воно було зруйноване", – розповідає Ясько.

За словами юриста, Мін’юст також радив повідомити поліцію, представники якої мають прийняти заяву про вчинення злочину, зробити огляд місця події та відкрити провадження у кримінальній справі.

Після цього необхідно звернутися для написання заяви до ЦНАП чи нотаріуса незалежно від місця проживання чи перебування особи особисто або через представника на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

"Якщо особа вже почала ремонтувати чи відновлювати будинок, треба зберегти усі чеки та зробити фотофіксацію вигляду житла до ремонту, щоб потім використовувати це як доказ", – наголошує експерт.

Відмовити в компенсації можуть, якщо особа подала документи, які містять неправдиві дані, якщо вже було видано компенсацію за втрату житла внаслідок війни або якщо право власності на майно виникло вже після того, як воно було знищене.

"Щодо ризиків. Ці заяви поки не мають механізму відшкодування, на цьому етапі це просто заявки про сам факт знищення чи пошкодження. Поки достеменно невідомо, з яких фондів буде відбуватися така компенсація і у який спосіб. Загальну суму завданих збитків можна буде встановити тільки після завершення бойових дій. А поки що варто детально зафіксувати збитки та чекати на перемогу", – зазначив Ясько.

Важливість збору доказів

Адвокат юридичної компанії Gracers Людмила Куса зауважує, що механізм фіксації руйнувань та пошкоджень, які дозволять потім претендувати на відшкодування, наразі не є сталим та приблизно кожні 30 днів передбачає впровадження нових змін, або доповнень. Тому зараз найголовніше приділити максимальну увагу фіксації руйнувань чи пошкоджень.

За її словами, для коректного підрахунку як бізнесу, так і фізичним особам необхідно визначитись з переліком знищеного, пошкодженого чи викраденого майна внаслідок військової агресії, оцінити його вартість та зібрати максимальну кількість доказів. Вони включають в себе документи, що підтверджують право власності чи користування відповідним майном, докази, що підтверджують факт перебування даного майна у конкретному місці.

"Це можуть бути фото та відео, які зроблені з камер спостереження чи показання свідків, які бачили, що відповідна річ, знаходилась у приміщенні до його знищення, або ж пограбування російськими військовими чи мародерами", - каже адвокат.

Також потрібні докази, які підтверджують факт знищення чи пошкодження об'єкта нерухомості чи майна, а також докази, що можуть підтвердити вартість такого майна, щоб мати змогу надати грошову оцінку від завданої російською агресією шкоди (в нагоді стануть чеки, товарознавчі експертизи та навіть інформація про ринкову вартість товару станом на момент пошкодження).

"Збір доказів є надзвичайно важливим етапом оцінки пошкодженого чи втраченого майна, адже за відсутності доказів, що підтверджують факт наявності майна у особи, або ж факт перебування цього майна (наприклад, комп’ютера) у будинку, що був знищений внаслідок попадання ракети, очікувати на відшкодування шкоди буде проблематично. Сподіваємось, що компетентні органи, зокрема Мінреінтеграції, Мінекономіки та Мінінфраструктури будуть лояльними у вимогах надання доказів, що підтверджують факт наявності майна, зокрема таких речей як побутова техніка, коштовності тощо", – наголошує Куса.

Водночас, заявникам потрібно розуміти, що за відсутності доказів, які підтверджують наявність майна, чи факту його перебування в районі активних бойових дій, це може братись під сумнів державними органами.

"У свою чергу, відповідний прагматизм є виправданим, адже як реагувати компетентному органу, якщо особа, заявляє про те, що у її квартирі, яка знаходилась у знищеному російськими військами будинку, було побутової техніки 1 мільйон гривень, або ж мільярд і вона вся знищена. Подібних випадків буде вистачати", – зазначила адвокат.

Можливі джерела компенсації

Що стосується оплати компенсації, то, за словами юриста, відшкодування завданої шкоди майну як фізичних осіб, так і підприємств, внаслідок військової агресії Росії переважно буде відбуватись з репарацій, контрибуцій та іншого виду компенсацій, що будуть стягнуті з країни-агресора.

"Очевидним є той факт, що вже зараз органи виконавчої влади загалом, а також Мін’юст, зокрема провинні напрацьовувати законодавчу базу та пропонувати юридичні механізми, що дозволяли б реалізовувати майно резидентів Російської федерації, які підтримали збройну агресію проти України. Аналогічні механізми необхідно також впроваджувати у інших країнах які заморозили значну кількість активів резидентів Росії, зокрема олігархів", – сказала Куса.

Підсумовуючи сказане, експерт радить українцям використати усі можливі способи, які так чи інакше допоможуть отримати хоч якісь кошти. Це можуть бути виплати від держави, виплати від міжнародних урядових та неурядових організацій, звернення до суду, звернення до міжнародних судових інстанцій тощо.

"Належним чином усе зафіксуйте та своєчасно подайте заявки на компенсацію витрат. Так, війна є форс-мажором, однак сума компенсацій не буде необмеженою і перші, хто подадуть заявки на її отриманні мають більші шанси на компенсацію. Обов’язково залучіть комісії для оцінки вартості пошкодженого майна, адже наявність оцінки є одним із найважливіших доказів", – рекомендує адвокат.

Зараз дуже важкий час для всіх наших співгромадян. Та тим, хто має змогу зайнятися збором доказів пошкодження власного житла та іншого майна, варто вже почати робити це. Війна закінчиться, і цивілізований світ неодмінно допоможе нашій державі відбудувати зруйноване та примусить агресора заплатити за своє варварство.